– Det er nesten dobbelt så mange doser som i fjor, likevel er det nå svært begrenset med vaksine igjen her i landet, sier overlege ved FHI, Preben Aavitsland.

Apotekene bestilte i tillegg 300.000 doser for å vaksinere nordmenn selv. De sliter også med å få tak i nye doser.

Åpner opp etter 1. desember

Før 1. desember var det kun risikogrupper som fikk ta vaksinen. Blant disse er folk med nedsatt immunforsvar og de over 65 år.

Nå er det fritt fram for alle, men leveringskrise i store deler av verden.

FHI har publisert en rapport som viser nedgang i andre smittsomme sykdommer enn korona. Der har de sett på to uker i oktober sammenlignet med i fjor. Nedgangen viste seg å være på 53 prosent.

Aavitsland mener mye av grunnen til at influensaen har holdt seg unna, er de strenge smittevernreglene vi har på grunn av koronaen.

En annen årsak kan være at nordmenn reiser mindre.

– Årets influensasesong har uteblitt så langt, men faren er ikke over ennå. Vi prøvde å bestille mer vaksine i høst, det fikk vi ikke tak i. Apotekene er også stort sett utsolgt. Jeg tror ikke mange kommuner har noe igjen heller, sier Preben Aavitsland.

Preben Aavitsland er overlege i FHI og sier de ikke har lyktes i å få tak i flere doser med influensavaksine. Foto: Elise Rønnevig / NRK

– Prøvde parti tiltenkt India

– Tilgangen er begrenset nå. Det pågår noe arbeid med å få tilgang til flere vaksiner, men utsikten til at vi mottar mer er lite sannsynlig. Pågangen for å få satt influensavaksine i apotek har vært stor denne høsten, og vi har både rekvirert og satt vaksiner i 328 vaksineapotek over hele landet, sier Silje Ensrud, kommunikasjonssjef i Apotek 1.

Kommunikasjonssjefen forteller at de lenge har prøvd å få tak i ekstra pakninger fra utlandet, men det har ikke lyktes.

– Vi hadde tilgang til 20.000 doseringer produsert av Abbot tiltenkt det indiske markedet. Dessverre hadde ikke det partiet tilstrekkelig dokumentasjon, som gjorde at det ikke ble godkjent for det norske markedet, sier hun.

Her fra en massevaksinering i Bodø tidligere i høst. Fra 1. desember kunne også de utenom risikogruppene ta vaksinen. Men nå er det krise i leveransene. Foto: Bente H. Johansen / NRK

Svært høy etterspørsel

FHI forklarer i en pressemelding at mangelen skyldes den økte globale etterspørselen. Mange vil ha vaksine på grunn av koronaen fordi de frykter to sykdommer samtidig.

Innkjøpsansvarlig i FHI svarer på e-post at de ikke har full oversikt over hvor mye vaksine som er tilgjengelig ute i kommunene.

– Det jobbes kontinuerlig med å skaffe flere doser til landet, men det er en svært høy etterspørsel etter vaksine også internasjonalt.

– Sannsynligheten for å kunne skaffe større partier av vaksine ansees derfor som lav, sier seniorrådgiver og innkjøpsansvarlig farmasøyt Ivar W. Grosvold i FHI.

