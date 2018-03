Kripos slår alarm etter at ung mann tok sitt liv etter seksuell utpressing

– Det vi ser er at de fornærmede kommer i kontakt med kvinner via kommunikasjonstjenester som tilbyr videochat. I den forbindelse blir disse mennene forledet til å kle av seg, og utføre seksuelle handlinger med seg selv. Deretter går det over i en utpressingssituasjon hvor de får presentert en video av seg selv fra rett forut, sier politiadvokat Ole Kristian Bjørge.

Kripos ble klar over problemet etter at et uttpressingsforsøk mot en ung nordmann endte på verst tenkelige vis i høst.

– En ung mann som tok sitt eget liv som en direkte konsekvens av at han ble utsatt for denne typen utpressing, sier Bjørge.

Den unge mannen chattet med en fremmed kvinne på nettstedet Chatroulette. Videochatten tok raskt en seksuell karakter. Kvinnen gjorde seksuelle handlinger på seg selv. Det gjorde mannen også.

Det mannen ikke visste var at det ble gjort videoopptak av ham.

Plutselig fikk samtalen en helt annen tone, og den unge mannen fikk tilsendt en lenke til en nettside. Der lå videoopptakene av ham. Samtidig mottok han et pengekrav i titusenkronersklassen med en kort tidsfrist. Hvis ikke mannen innfridde kravet, ville lenken bli sendt til venner og bekjente.

Mannen hadde ikke mulighet til å betale innen tidsfristen. Kort tid etter at han mottok de første truslene, tok han sitt eget liv.

Kripos bruker nå store ressurser på å etterforske denne typen kriminalitet. Aksjonen kalles Operasjon Malstrøm.

TRUSSEL: I dette utdraget fra samtalen som NRK har fått gjengitt av Kripos, truer utpresseren den unge mannen: «Hvis du vil at jeg skal slette videoen, må du gjøre som jeg sier. Ellers ødelegger jeg livet ditt.» Foto: NRK

– Kyniske og organiserte

Kripos har siden i høst identifisert flere norske ofre for utpressing på nett. Globalt mener de å ha funnet nærmere hundre potensielle ofre for samme gjerningsperson eller gjerningspersoner.

Ifølge Kripos jobber utpresserne systematisk med seksuell utpressing av unge menn på nett. Det er trolig organiserte kriminelle med forgreininger til Europa og Afrika som står bak. Kripos forteller NRK om kyniske gjernigspersoner som jobber metodisk.

– Utpresserne har en klar fremgangsmåte for hvordan betaling skal gjennomføres, og en klar fremgangsmåte for hvordan utpressingen gjennomføres, sier Bjørge.

OPERASJON MALSTRØM: Siden høsten 2017 har Kripos identifisert flere nordmenn som er ofre for systematisk seksuell utpressing på nett. Foto: CHRISTIAN KRAKENES / NRK

Utpresserne benytter seg av videochat-tjenester og sosiale nettverk som tilbyr samtaler med lyd og bilde med fremmede.

– Gjerningspersonene opptrer svært truende, kynisk og pågående, sier Kripos-sjef Kjetil Haukaas til NRK.

– Dette er alvorlig kriminalitet som vi ønsker å straffeforfølge. Men vi vil også at de som utsettes for dette skjønner at de ikke er alene om det, og at de ofte kan få bistand til hvordan man håndterer en slik situasjon, sier Haukaas.

Det er foreløpig ikke gjort arrestasjoner i saken.

VIL BEVISSTGJØRE: Kripos-sjef Kjetil Haukaas sier de går ut med saken nå i håp om å forebygge, og vil at ofre skal vite at de kan få bistand. Foto: CHRISTIAN KRAKENES / NRK

Ønsker å forebygge

Kripos vil nå advare andre potensielle ofre. De vil bevisstgjøre, og håper trenden kan stoppes.

– De ofrene vi kommer i kontakt med opplever det som en veldig stor belastning å bli utsatt for dette. Særlig fordi de nok tenker at de er de eneste som har blitt lurt på denne måten, sier politiadvokat i Kripos, Ole Kristian Bjørge.

Mange av sakene er under etterforskning, og vanligvis ville ikke Kripos gitt ut denne typen informasjon på dette stadiet. Likevel ønsker de å gå ut men en advarsel i håp om at det skal virke forebyggende.

NRK har vært i kontakt med bistandsadvokaten til mannens foreldre. De er kjent med at saken omtales i media, men ønsker ikke å uttale seg.

NRK har kontaktet Chatroulette for kommentar, uten å få svar.