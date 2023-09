Kripos kontaktet om norskrussisk nynazist

Yan Petrovskiy (36) er en russisk statsborger, som bodde i Norge mellom 2004 og 2016.

Her var han involvert i et høyreekstremt miljø på Østlandet. I 2016 ble Petrovskiy utvist fordi norske myndigheter mente han var en fare for rikets sikkerhet.

Petrovskiy går under kallenavnet «Nordmannen» og bruker stadig norske og norrøne symboler og referanser.

36-åringen er i ledelsen til den beryktede gruppa «Rusich», som har kriget på russisk side i Ukraina.

SVENSK VÅPEN: Dette bildet viser Yan Petrovskiy med det svenske antitankvåpenet AT4. Sverige har gitt slike våpen til Ukraina, men her har det endt opp i feil hender. Foto: TELEGRAM

Amerikanske myndigheter beskriver Rusich som en nynazistisk paramilitær gruppe, som har tilknytning til de mye omtalte leiesoldatene i Wagner.

I september i fjor ble Petrovskiy satt på sanksjonslista til finansdepartementet i USA, beskyldt for å være i ledelsen til Rusich.

STORMGRUPPE: Yan Petrovskiy (til venstre) og Alexei Milchakov er ledere i militsen Rusich, som har kriget på russisk side i Ukraina i 2022 og i 2014. Rusich står for Russernes sabotasje-, storm- og rekognoseringsgruppe. Foto: Skjermdump / Rusich

Dukket opp i Finland

I juli i år dukket Petrovskiy overraskende opp i Finland. Petrovskiy er også på EUs sanksjonsliste – likevel reiste han til det ferske Nato-landet.

Russeren hadde fått oppholdstillatelse i Finland under navnet Voislav Torden.

Men da Petrovskiy forsøkte å gå om bord i et fly til Frankrike, skal finsk grensepoliti ha fattet mistanke mot ham, ifølge YLE.

Ved hjelp av ansiktsgjenkjenningsverktøy oppdaget de at Torden i realiteten var Yan Petrovskiy, og at han hadde innreiseforbud til blant annet Norge.

I forbindelse med pågripelsen har finske myndigheter også bedt Kripos om å dele informasjon om Petrovskiy.

Tone Lill Solstad leder Seksjon for internasjonale forbrytelser (Sif) i Kripos. Foto: Kripos

– Jeg kan bekrefte at vi har blitt kontaktet av finsk politi etter pågripelsen. De var kjent med at han var utvist fra Norge og ville vite hva som var grunnlaget for det, sier seksjonsleder i Kripos Tone Lill Solstad til NRK.

– Kan bli skutt

Nå er militslederen i finsk varetekt – i påvente av en mulig utlevering til Ukraina.

Torsdag i forrige uke ble fengslingen av ham forlenget, bekrefter tingretten i Finland til NRK.

Ukrainske myndigheter vil etterforske ham for å ha deltatt i en terrororganisasjon i Ukraina. De har derfor bedt om å få ham utlevert.

I UKRAINA: I april 2022 annonserte Rusich at de deltok på «krigsoppdrag i regionen Kharkiv». NRK gjenkjente Petrovskiy på flere anonymiserte bilder gruppa la ut. Foto: Skjermdump / Telegram

Petrovskiys forsvarer, advokat Heikki Lampela sier til NRK at han ikke kan gå i detaljer om hva hans klient er anklaget for.

– Han er anklaget for å ha gjort noe ille i Ukraina. Han sier selv at det ikke er sant, forteller Lampela til NRK.

Nå skal det finske justisdepartementet avgjøre om Petrovskiy skal utleveres. Ifølge advokaten har 36-åringen bedt om å bli sendt til Russland.

– Ukraina og Russland er fiender. Å sende ham til Ukraina i denne situasjonen – det er klart at han er i livsfare hvis de sender ham dit. Da blir han trolig skutt, sier Lampela til NRK.

Ukrainske myndigheter har så langt ikke svart på NRKs henvendelse om saken.

Anklaget for grusomheter

Bakgrunnen for begjæringen fra Ukraina skal være aktiviteter Petrovskiy bedrev mens han hadde oppholdstillatelse i Norge.

Telegram-kontoer tilknyttet Rusich har nylig delt et dokument som virker å være en begjæring fra ukrainske myndigheter til Finland.

I dokumentet står det at Petrovskiy etterforskes av sikkerhetstjenesten i Donetsk- og Luhansk-regionene.

Det var til disse områdene Petrovskiy reiste til som fremmedkriger mens han bodde i Norge.

I 2014 deltok han i kampene øst i Ukraina og dokumenterte det på sosiale medier. Han la blant annet ut et bilde av seg selv foran et brennende lik.

BRENNER: Petrovskiy var bosatt i Tønsberg da han reiste mellom Ukraina og Norge i 2014. Norskrusseren sa han var visekommandør i Rusich og la ut slike bilder på sosiale medier. Bak Petrovskiy ligger det en mann som brenner. Foto: Rusich / VK

Bildet skal stamme fra september 2014. Da skal Rusich ha angrepet en konvoi med rundt 40 soldater fra den paramilitære ukrainske gruppa Aidar.

I et intervju med nettstedet Frieord i 2015 fortalte Petrovskiy om angrepet, og sa: «Vi tar ingen fanger fra frivillige bataljoner».

Etter det samme angrepet skal den andre lederen i gruppa, Alexei Milchakov, ha blitt avbildet mens han holdt opp et avskåret øre, ifølge DFRLab.

– Brente og drepte alle

Året etter publiserte den ukrainske avisa Pravda et videoopptak der Petrovskiy og Milchakov fortalte om et angrep.

– Ingen overlevde. Vi brente og drepte alle, sa Petrovskiy i videoen fra 2015.

Amerikanske myndigheter begrunner sanksjoneringen av Rusich blant annet med at gruppen er beskyldt for og har blitt filmet mens de har utført «grusomheter mot avdøde og fangede ukrainske soldater».

Å drepe soldater som overgir seg kan være i strid med folkeretten og kan være en krigsforbrytelse. Å skjende lik kan være det samme.

Ikke etterforsket i Norge

NRK har via den ukrainske ambassaden i Norge spurt ukrainske påtalemyndigheter hvilke konkrete forbrytelser Petrovskiy er anklaget for, men har så langt ikke fått svar.

Allerede i 2017 henvendte ukrainske myndigheter seg til norske myndigheter for å få informasjon om norskrusseren. Det bekrefter nå Kripos.

– Vi ble kontaktet av Ukraina via en rettsanmodning, men da var Petrovskiy allerede utvist fra Norge, sier Solstad i Kripos til NRK.

Solstad forteller at Kripos aldri startet en egen etterforskning mot Petrovskiy.

– Petrovskiy la blant annet ut et bilde av seg selv foran en avdød brennende mann mens han hadde opphold her. Hvorfor var ikke det tilstrekkelig?

– Vi gjorde en vurdering rundt dette bildet som lå åpent tilgjengelig, men det er visse kriterier for at man skal åpne en etterforskning. Da ble det nok vurdert ved Seksjon for internasjonale forbrytelser at det ikke var tilstrekkelig, sier Solstad og legger til:

– Vi har sett informasjonen som er produsert nå i ettertid. Da ville nok vurderingen vært en annen, med den informasjonen som nå er tilgjengelig, sier seksjonssjefen.

NRK har tidligere fortalt at Petrovskiy også har vært leiesoldat i Syria.

NAZIHILSEN: Rusich har lagt ut dette bildet fra Palmyra i Syria. Petrovskiy har tidligere sagt til NRK at «troppen har oppgaver i de områdene». Foto: Privat

Da kriget norskrusseren på president Bashar Al Assads side i borgerkrigen. Assad er støttet av Russland.

Også i Syria har Petrovskiy beskrevet drap, som ifølge Røde Kors kan være brudd på krigens folkerett.