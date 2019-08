Kripos bekymret for ny trend: Tommy (26) ble avhengig av tramadol

– Jeg fikk en svulst i foten som ble gradvis mer smertefull. Jeg gikk på vanlig smertestillende først, men så ble det vondere og vondere, da fikk jeg tilbud om tramadol, forteller 26 år gamle Tommy Molvik.

For første gang siden 2014 har det vært en økning i tallet på narkotikasaker sammenlignet med foregående år. Det skriver Kripos i sin rapport om narkotikastatistikk for første halvår i 2019.

Aldri har de beslaglagt større mengder kokain enn i første halvår 2019. Men de beslaglegger også stadig mer av et opioidholdige legemiddel du kan få på resept fra legen – tramadol.

RESEPTBELAGT: Tramadol er et sterkt smertestillende legemiddel med litt av den samme virkningen som morfin. Foto: Adel Hana / AP

– Legen sa jeg skulle ta det

– Jeg visste ikke så mye om tramadol, men det var veldig enkelt for meg å bare ta. Det var noe legen sa jeg skulle ta, sier Molvik.

TRODDE DET VAR TRYGT: Tommy Molvik ble redd da han skjønte at han var blitt avhengig av de smertelindrende pillene han gikk på. Foto: Ida Theresa Myklebost

26-åringen forteller at han først fikk anbefalt å ta tre tabletter om dagen.

– Men så ble jeg stadig mer resistent mot det, så da ble det 4, og 5 opp til 7–8 om dagen, ja nesten halve pakningen om dagen.

– Uten at legen visste om det?

– Jo, altså, det var jo han som skrev det ut.

26-åringen ble raskt avhengig av legemiddelet, og det er han ifølge Kripos ikke alene om.

Flere dødsfall av legemidler enn av heroin

Kripos mener økningen i beslag av tramadol er overraskende.

– Det er mange hasjbeslag og mange kokainbeslag, men det vi ser som er nytt er at det er mye beslag av det opioidholdige legemiddelet tramadol. Vi har hatt noen store innførselssaker med rundt 100.000 tabletter per sak, det har vi aldri sett tidligere, forteller sjefen for narkotikaanalyse i Kripos, Kari Frey Solvik.

BESLAG: Ifølge Kripos beslaglegger de omtrent 100 000 tabletter per sak. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Hun er bekymret for at markedet for ulovlig salg av reseptbelagte legemidler kan være større i Norge enn politiet har trodd.

Reseptbelagte legemidler forårsaker i dag flere dødsfall enn heroin, forteller Kripos-sjefen.

– Og tramadol er blant legemidlene som kan forårsake slike dødsfall.

Men i motsetning til andre typer narkotika er det ikke på gata de fleste møter på tramadol for første gang, det er på fastlegekontoret.

– Norske leger skriver ut mer opioidholdige legemidler i dag enn for ti år siden, sier Solvik.

Legemiddelverket: – En dramatisk økning

Tramadol er et sterkt smertestillende legemiddel med lignende virkning som morfin, forteller medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen.

BEKYMRET: Ifølge fagdirektør i legemiddelverket har 200.000 nordmenn resept på tramadol. Foto: Statens legemiddelverk

– Det brukes til behandling av en lang rekke forskjellig former for smerte, alt fra ryggsmerter, smerter i ledd, tannpine, og mange former for sterke og middels sterke smerter.

Madsen deler bekymringen til Kripos.

– Det har vært en ganske dramatisk økning. Tramadol ble lite brukt for ti år siden, i fjor var det over 200.000 brukere av tramadol i Norge.

ØKNING: Kripos forteller at de det siste året har hatt noen store innførselssaker av det opioidholdige legemiddelet tramadol. Foto: George Frey / Reuters

Tommy Molvik var en av dem som ble avhengig.

– Første gangen jeg ikke hadde tramadol og det gikk det opp for meg at jeg var avhengig, ble jeg redd.

I dag er Tommy frisk, foten er operert og smertene er borte.

– Og viktigst av alt, jeg har klart å slutte på tramadol. Det var deilig, ekstremt deilig å bli kvitt det, slippe å tenke på å ta de smertestillende, at jeg ikke er avhengig lenger, forteller han.