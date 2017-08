Kriminelle nettverk har overtatt store deler av malerbransjen

De kriminelle nettverkene har også utført jobber i regjeringskvartalet, skattedirektoratet, forsvarsdepartementet, og til og med i politiets egne lokaler.

Dette kommer fram i boka «Svartmaling: Kriminelle bygger Norge», av journalist Einar Haakaas.

Etter lang tids arbeid avslører han nå hvordan de kriminelle nettverkene i løpet av få år overtatt store deler av norsk malerbransje.

Tar livsgrunnlaget

– For det første er det skremmende, for det andre viser det at nordmenn kanskje er litt vel naive, sier direktør Jørgen Leegaard i Byggenæringens Landsforening.

Han sier bransjen kjenner igjen beskrivelsen, og at situasjonen er blitt et stort problem for seriøse norske bedrifter som kjemper om oppdrag.

Ordinære bedrifter er ute av stand til å møte konkurranse fra de kriminelle nettverkene, og mister livsgrunnlaget, mener Leegaard. Foto: Aleksander Andersen / NTB scanpix

– De kriminelle rigger seg slik at de i utgangspunktet skal vinne. Da er ingen ordinær virksomhet rustet til å klare en slike konkurranse, hevder Leegaard.

Han tror nordmenn er vant til et samfunn med stor grad av tillit, noe som gjør jobben lettere for nettverkene som har kriminalitet som formål.

– Det tar livsgrunnlaget vekk fra ordinære bedrifter.

Gikk selv i fellen

Øyvins Strømme i skattedirektoratet jobber for å stoppe økonomisk kriminalitet i norsk byggebransje.

Direktoratet gikk selv i fellen og brukte et ulovlig firma da de pusset opp for noen år siden. Nå vil de ha endringer i lovverket.

– Vi jobber med en rekke forslag, og jeg vet at andre etater også ønsker å endre regelverket slik at det blir lettere å utveksle informasjon. Da blir det lettere å handle før det har gått for langt.

Alle har ansvar

Leegard innser at også hans medlemsbedrifter har et ansvar for å sjekke underleverandører som skal gjøre for eksempel malerarbeid i et større oppdrag

– Alle har et ansvar. Vi forventer at våre medlemsbedrift følger boka.

Jørgen Leegaard understreker at alle har et ansvar for å motarbeide de kriminelle nettverkene. Foto: BNL

– Betyr det at det er mange bedrifter som kjøper tjenester av disse kriminelle aktørene?

– Jeg tror mange ikke sjekker godt nok. Vi har eksempler på aktører der alt har sett bra ut på overflaten, og så viser det seg etterpå at det er bunnløst kriminelt, men bedrifter har ikke apparat eller verktøy til å sjekke dette, sier Leegaard.

Han tror presset fører til at flere tøyer grensene.

– Myndighetene må sørge for at bedriftene har mulighet til å oppføre seg ordentlig, avslutter han.