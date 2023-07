Russlands brutale angrepskrig i Ukraina setter sine spor i familier i Norge som er russiske. Eller i familier som har bånd til områder av Ukraina som Russland okkuperer. Noen kutter kontakten helt med familie i Russland, på grunn av ulikt syn på krigen.

Anush Khudaieva kom til Norge fra den russisk-okkuperte Krim-halvøya i 2015. Hun er født i Armenia. Selv er hun sterkt imot Russlands angrepskrig. Men faren har andre meninger, og dette gjør forholdene vanskelige i familien.

– Min far ser på Russland som en slags storebror for Ukraina. Vi er samme kultur, nesten samme språk, sier han. Så vi må ikke la Vesten ta Ukraina. Hvis Russland ikke tar Ukraina, så vil Vesten gjøre det. Og det er Vesten som nå kontrollerer krigen, og blir de ikke stoppet vil de fortsette inn i Russland. Slik tenker min far og andre deler av familien, sier Anush.

– Jeg kan ikke nekte å snakke med min familie

Hun sier faren er påvirket av russisk propaganda, spesielt på statlig russisk TV, og at han ikke har andre nyhetskilder. Derfor har han disse holdningene, sier hun.

– Det er veldig trist, og vanskelig for meg. Jeg har ikke erfaring med det fra før. Vi har hatt flere sterke diskusjoner, men jeg kan ikke nekte å snakke med familien min, sier Anush.

Hun ringer faren sin på Krim, slik at NRK skal få høre dette direkte fra han. Faren, som heter Felix, bekrefter at han mener Vesten og Nato står bak krigen, at Ukraina lar seg bruke, og at Vesten også til slutt ønsker å ha kontroll på Russland. Og at alt dette er den egentlige grunnen til krigen.

Samtidig understreker han at han mener begge land – Russland og Ukraina – har ansvar for krigen.

Anush Khudaieva snakker med sin far på telefon fra Krim.

– De lever i en informasjonsboble

Dmitrii Bondarenko Griffin nikker gjenkjennende når han får høre historien til Anush Khudaieva. Han kom selv til Norge i 2012, fra Murmansk i Russland. Han er styremedlem SmåRådina, en organisasjon for russere i Norge som kjemper for demokrati i hjemlandet og som protesterer mot angrepskrigen.

– Det er veldig mange familier som ikke klarer å beholde kommunikasjon, fordi det rett og slett blir destruktivt og veldig skadelig for begge parter når man ser så ulikt på krigen, sier han.

– Men noen familier har bestemt seg for ikke å snakke om krigen i det hele tatt, bare om dagligdagse ting, for å opprettholde kontakt, sier Griffin.

Dmitrii Bondarenko Griffin er styremedlem SmåRådina, en organisasjon for russere i Norge som kjemper for demokrati i hjemlandet og som protesterer mot angrepskrigen. Foto: Tormod Strand / NRK

Selv mener han russisk propaganda har mye av skylden for at mange i Russland og i de russisk-okkuperte områdene i Ukraina fortsatt støtter Vladimir Putin, og krigen.

– De lever i en informasjonsboble. Når de åpner en nettleser så får de bare veldig filtrerte nyheter. Alternative nyhetskilder er det vanskelig å finne, mener han.

Forsker: Russlands krig, ikke Putins

Den britiske Russland og Ukraina-eksperten Jade McGlynn sier til NRK at hun ikke er helt enig i at hele forklaringen på at mange russere fortsatt støtter krigen er propaganda, et de er hjernevasket.

– Det er litt mer komplisert enn det, sier hun.

Vi kommer tilbake til det.

Jade McGlynn er forsker og ekspert på Russland og Ukraina. Hun har nylig utgitt boka «Russias War». Hun er ansatt på Kings College i London. Foto: privat

Men først: Hvor stor er egentlig støtten til krigen i Russland, og hvorfor støtter mange russere den mest omfattende angrepskrigen i Europa siden 2. verdenskrig?

McGlynn har i mer enn 10 år forsket på russiske forhold, der tema har vært propaganda, minnepolitikk, og hvordan meningsdannelse skjer i Russland.

I vår ga hun ut boka «Russias War». Den kunne ikke hett «Putins War», sier hun, fordi hun mener det er dekning for å si at denne krigen har stor grad av aksept i det russiske samfunnet.

Basert på egen forskning og andres meningsmålinger sier hun at det er ytterpunktene på begge sider som får mest oppmerksomhet, men de er ikke representative for folkemeningen. Hennes anslag er at ytterpunktene på begge sider er omtrent like store, med 10–15 prosent som er entusiastiske for krigen, og samme andel er heftig imot.

Hun mener mer fokus bør være på den store gruppen i midten, på rundt 75 prosent av befolkningen. Den fungerer i praksis som støttespillere fordi de ikke gjør motstand. Hun deler igjen denne store midten-gruppen i tre:

Den ene gruppen er de apatiske, som sier «jeg kan ikke gjøre noe med krigen allikevel», de fjerner seg fra krigen og vil bare leve sine egne liv.

Så går du litt inn mot midten mot de som har en mer støtende holdning, der de jeg kaller de «lojale nøytrale» holder til. De sier «jeg vet ikke, kanskje det var riktig kanskje det var feil» å gå til krig. Men «jeg er russisk og landet mitt er i krig, jeg kommer til å stå sammen med landet mitt» og vil derfor på en måte støtte krigen av en følelse av patriotisk plikt.

Så har du gruppen som i stor grad støtter krigen og dette er sannsynligvis den ideelle gruppen for Kreml på mange måter. Jeg kaller dem rituelle støttespillere, i den forstand at de er enige i alle argumentene for krigen. Men de vil ikke selv kjempe i krigen, og hvis Putin i morgen innledet fredsforhandlinger ville de støttet det, sier McGlynn.

Hun sier det er denne store gruppen i midten som er den mest interessante, ikke ytterpunktene.

– Putin trenger ikke «true believers», de kan være litt uregjerlige. Det han trenger er folk som aksepterer, eller i alle fall holde hodene nede, slik at Putin kan gjennomføre krigen, sier hun.

McGlynn mener Wagner-gruppens trusler mot Moskva lørdag, ikke endrer så mye på russeres holdninger til krigen i Ukraina.

– Det som skjedde lørdag var et innblikk i en framtid uten Putin, der krigsforbrytere feires som helter og der den jevne russer holder seg passive. Og der hovedkritikken mot krigen ikke er at den er en kriminell handling mot Ukraina, men at krigen ikke føres på en kompetent måte slik at Russland vinner, sier Jade McGlynn til NRK.

Professor Jardar Østbø ved Institutt for forsvarsstudier er enig i vurderingene til Jade McGlynn.

– Dette er svært viktige nyanser som ofte går tapt når det henvises til meningsmålingstall som viser den angivelig utbredte støtten til krigen, sier han.

Også det russiske meningsmålingsinstituttet Levda måler støtten for krigen til 75 prosent.

– Ideen om at Ukraina er en annenklasses kultur

Så til spørsmålet om hvorfor Putin har denne støtten i Russland, og også til en viss grad i deler av de russisk okkuperte områdene. McGlynn sier den vanlige forklaringen er den harde russiske propagandaen, spesielt på statlig kontrollert TV. Hun mener denne forklaringen er populær, fordi den er enkel. Det er hjernevasking, punktum.

– Ja, propaganda virker. Men for at den skal virke trenger du en resonans-bunn, propagandaen må gi gjenklang i noe hos deg selv, sier McGlynn.

– Det er ikke sånn propaganda virker, at du bare kan fortelle folk at, hør her, gresset er egentlig farget lilla, og folk begynner å tro det.

«Russias War» av Jade McGlynn. Foto: forlaget

Hun mener det er flere myter og holdninger som russisk propaganda spiller på, som fra før av eksisterer som holdninger hos mange russere og som gjør at propagandaen er så effektiv.

– En av dem er en følelse av ydmykelse som mange russere følte på 1990-tallet, og som Kreml har vært flinke til å spille på. En følelse av personlig ydmykelse etter å ha mistet sparepengene sine, å ikke få betalt i penger men i agurker eller strykebrett eller hva fabrikken de jobbet for laget.

– Putin har vært veldig flink til å ta den følelsen og slå den sammen med en følelse av nasjonal ydmykelse på 1990-tallet og at Russland også er ydmyket av Nato, sier McGlynn.

Hun mener også at det hos mange russere eksisterer det hun kaller «ukrainofobi».

– Dette er ideen om at Ukraina er en annenklasses kultur, at Ukraina virkelig ikke er et ordentlig land og at du har de gode ukrainere som i hovedsak forstår at de er Russlands småbrødre, og så har du de dårlige ukrainere som er forrædere. Dette er selvfølgelig en meget imperialistisk ide, sier McGlynn.

McGlynn skriver i sin bok om de forskjellige narrativene som serveres i russiske medier om krigen i Ukraina. Mange av dem konkurrerer med hverandre, men hun oppsummerer det hun mener er fellestrekk i russiske mediers historiefortelling om Ukraina.

Det dreier seg om et Vesten i tilbakegang, og som er fast bestemt på å ødelegge Russland. Russland kjemper mot nasjonalistiske ukrainere for å redde Ukraina fra ytterliggående krefter styrt fra Vesten. Russisk moralsk rettferdighet vil gi suksess, opp mot Vestens hykleri. Russland har gjennomført en defensiv operasjon for å komme Vesten i forkjøpet, og østlige og sørlige Ukraina er egentlig en del av Russland. Og den russiske militæroperasjonen er med på å lage en mer rettferdig internasjonal orden.

Jardar Østbø mener det er riktig å kalle dette Putins krig, ikke Russlands krig, som Jade McGlynn gjør.

– Det er nok av postimperiale komplekser og traumer å spille på for Putin, men å starte krigen var hans og ikke folkets valg. Selv om han har dratt hele Russland inn i tragedien, innledet han krigen uten å ha støtte for det i befolkningen. Han vil jo ikke engang ha folkets aktive støtte, bare fravær av motstand. Putin er fullstendig avhengig av informasjonskontroll, propaganda og brutal undertrykkelse, mener Østbø.

Propaganda må ha en klagnbunn, sier Jade Mc Glynn. Du trenger javascript for å se video. Propaganda må ha en klagnbunn, sier Jade Mc Glynn.

Moren slenger på røret

Daria Wagner er en skarp kritiker av Vladimir Putin og krigen i Ukraina. Hun bor nå i Danmark. Hun sier hun nesten har brutt all kontakt med sin 66 år gamle mor i Moskva, på grunn av krigen.

– Det eneste som er igjen nå er formelle nyttårshilsener, og bursdagshilsener. Ellers er all kontakt brutt. Fordi vi har syn på krigen som ikke er forenlige, rett og slett, sier Daria Wagner. Hun forteller at moren slenger på røret, når hun spør hvordan Ukraina truer Russland helt konkret.

– Min mor mener det er et faktum gjennom historien at noen ønsker å ta over Russland fordi de ønsker vårt territorium, våre ressurser. Og da må vi kjempe som nå, sier Wagner om sin mor.

Daria Wagner er en skarp kritiker av Vladimir Putin og krigen i Ukraine.

Hun sier moren mener det er Vesten som står bak Ukraina, og vi er alle sammen russofobe her i Vesten, meg selv inkludert, sier Daria.

– Så dette er komplett galskap. Jeg mener, det er ikke verdt innsatsen. Fordi folk som prøver å opprettholde dialogen med familiene sine tilbake i Russland, de bare gir opp, sier Daria Wagner.

Også Wagner mener russisk propaganda har noe av skylden.

– Alt de sier i russisk TV, det gjentar min mor. Og det knuser hjertet mitt å se hva det gjør med en person som i prinsippet er et godt menneske. Hun har god utdannelse. Hun har vært en god mor.

NRK spør Daria Wagner om å ringe moren, slik at NRK kan snakke direkte med moren om datteren påstander. Daria snakker med sin mor, som ifølge Daria ikke ønsker å snakke med NRK.

– De har begrenset kontakt med det norske samfunnet

Dmitrii Bondarenko Griffin mener det er det han kaller propaganda-giften som bare sprer seg, som er hovedforklaringen. Russene blir bombardert hver eneste dag med denne giften, det er forklaringen, sier han.

– Mange begynner å tro at Ukraina ikke er et eget land, ikke en selvstendig stat.

Hvilke holdninger russere eller mennesker med tilknytning til Russland har i Norge, synes han det er vanskelig å si noe sikkert om. I foreningen SmåRådina er det flere hundre medlemmer og støttespillere.

– Men det finnes selvfølgelig mange i Norge av russisk bakgrunn eller bakgrunn fra de baltiske statene som støtter krigen. De fleste av dem har mislyktes med integreringen i Norge, de ser kun russiske TV-kanaler, sier han. De har begrenset kontakt med det norske samfunnet, kun via jobben og en tur på butikken, mener Griffin.

Det bor i dag 24.790 russere eller norskfødte med russiske foreldre i Norge, ifølge Statistisk sentralbyrå.

NRK møtte Anush Khudaieva i sentrum i Oslo, på Akershus festning.

Anush er svært bekymret for sine foreldre, som hun mener tror at Krim snart kan bli gjenerobret av Ukraina, og at det ikke er sikkert russiske styrker vil være i stand til å beskytte dem.

– For meg er det som om de sitter i Titanic som går ned. Og jeg kan ikke gjøre noe. Jeg kan ikke påvirke dem, fordi de tror alt som sies på russisk TV sier Anush Khuadaieva.