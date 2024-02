Nå vil ungdomspolitikeren rett og slett ha mer politikk som setter menns levekår på dagsorden.

– Fordi veldig mange menn i ulike deler av samfunnet faller fra. Den likestillingspolitikken vi har i dag er totalt feilslått,

Det sier sentralstyremedlem i Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU), Torkel Bjuland.

I sosiale medier er det blitt vanligere å se innlegg som handler om menns rettigheter og likestilling.

At oppmerksomheten har økt, er også Likestillingsombudets klare inntrykk (se lenger nede i artikkel).

– Jeg mener likestilling i Norge i stor grad ikke gjelder for menn, sier Bjuland.

Typisk trekkes følgende argumenter frem blant de som hevder at menn kommer skjevt ut:

I tillegg trekkes menns psykiske helse og høye selvmordstall frem.

På andre områder kommer kvinner skjevt ut. Det gjelder blant annet i lønnsstatistikk. Bjuland er opptatt av at fokuset på menns rettigheter ikke skal gå utover noen andres.

Bjuland ønsker nå konkrete måter å løfte menns rettigheter på.

– Jeg tror vi trenger en konkret handlingsplan. Det er ikke mangel på dokumentasjon på menn sine utfordringer, men det er mangel på politisk vilje.

Bra med engasjement

Likestillings - og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon synes det er bra med engasjement rundt temaet, men er ikke enig i at likestilling av menn ikke gjelder i Norge.

Likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon sier han ser en økende interesse for tema. Foto: Ole Andreas Laache Klevan / NRK

– Nei, jeg er ikke enig i det. Det er helt klart viktig at vi jobber for likestilling for menn, sier Thon.

Han drar for eksempel inn menns psykiske helse som et utfordrende tema.

– Jeg synes det er veldig bra at vi får frem synspunkter også fra, i dette tilfellet, en ung mann sin side. Og jeg støtter jo fullt og helt for eksempel at menn har store utfordringer knyttet til psykisk helse og at vi må gjøre noe med de enormt høye og veldig dramatiske selvmordstallene.

Videre forstår Bjørn Erik Thon engasjementet og viser til regjeringens mannsutvalg.

– Vi mangler nok en samlet og helhetlig politikk for menn og likestilling. Nå er det heldigvis sånn at det er et mannsutvalg som går gjennom, holdt på å si hele manns-likestillingsprosjektet.

Thon viser til mannsutvalget satt ned av regjeringen. De skal se på menns utfordringer i likestillingen og levere en utredning i løpet av våren 2024.

Men Bjuland i KrFU er redd denne bare skal havne i en skuff.

Null troverdighet

Torkel Bjuland har nemlig ikke noe tro på at et utvalgt satt ned fra venstresiden vil ha en effekt.

– Jeg mener venstresiden og Arbeiderpartiet har null troverdighet når det gjelder likestilling. Med et utvalg som de setter ned har jeg ikke tro på noe tiltak, sier han.

Tar selvkritikk

Leder i AUF Astrid Hoem ser frem til at mannsutvalget tar tak i temaet, men hun tar også selvkritikk.

– Nå har regjeringen satt ned et mannsutvalg som kommer med masse forslag jeg gleder meg til å lese ordentlig. Vi i AUF kommer i hvert fall til å lese det nøye, sier Hoem.

Videre forteller hun at valgresultatet viser at Arbeiderpartiet kan bli bedre på politikk rettet mot gutter og menn.

– Så er jeg ganske ydmyk på at vi på venstresiden må være bedre på å utvikle politikk som går direkte inn i de områdene som gutter opplever som krevende.

– Det er ikke gutta som svikter Arbeiderpartiet, men vi som har gjort en for dårlig jobb for å nå ut til de, sier Hoem.

Astrid Hoem er leder i AUF. Foto: Ole Andreas Laache Klevan / NRK

Hun legger også til at dette ikke bør være en diskusjon der man setter kjønnene opp mot hverandre.

– Så mener jeg det er dumt hvis man setter opp den kampen mot at da betyr det at likestillingen har gått for langt for jentene. Det er ikke motsetninger, vi må gjøre mer av begge deler.

Og selv om Bjuland ønsker å fremme fokuset på menns rettigheter, ønsker heller ikke han at det skal gå utover noen andre.

– Jeg tror vi må se både menns utfordringer og kvinners utfordringer, og jeg tror vi må se bredere rundt menn.