KrFU-leder om Høyres abortutspill: – Viser tydelig hvorfor KrF bør velge blå side

– Mens Ap vil gå i demonstrasjonstog for retten til å sortere vekk barn, ser Høyre problemstillingen i riktig lys og viser at de tar KrF på alvor, sier KrFU-leder Martine Tønnessen.

Utspillet kommer etter at Høyres parlamentariske leder Trond Helleland i dag sa at en samlet stortingsgruppe står bak Erna Solbergs abortutspill til KrF.

Les også: Nå mangler blå side bare fem delegater

– Må gå dit gjennomslagene er størst

Solberg har sagt at hun er villig til å gi KrF støtte til et forbud mot såkalt tvillingabort, og at hun er åpen for endringer i loven som gir rett til abort i tilfeller der barn fødes med alvorlige sykdommer.

Paragraf 2 c i abortloven Ekspandér faktaboks Abortloven lister opp flere grunner til at en nemnd kan innvilge abort etter uke 12. Paragraf 2. c er den eneste som sier noe om barnet, og ikke om mors situasjon.

Den sier at svangerskapsavbrudd kan skje når «det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet».

Motstanderne kaller dette en «sorteringsparagraf» fordi den åpner for at fostre kan velges bort på bakgrunn av sine egenskaper.

Paragrafen har også blitt kalt «Downs paragrafen». Beregninger fra Medisinsk fødselsregister viser at omtrent 90 prosent av foreldrene velger å avbryte svangerskapet dersom det fosteret har Downs syndrom.

Tønnessen sier hun er positiv til at det nå kommer frem at utspillet er forankret i hele stortingsgruppa.

KrFU-leder Martine Tønnessen mener KrF har best sjanse for å få gjennomslag i abortsaken, hvis partiet velger et blått regjeringssamarbeid. Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Hun mener det viser tydelig hvorfor KrF bør samarbeide med den sittende regjeringen.

– Det viser nok en gang hvor viktig det er å gå dit gjennomslagene er størst. Vi vil få mer igjen for våre viktigste saker i et regjeringssamarbeid med Høyre.

Skuffet over Hareide

I NRKs Dagsnytt Atten 18. oktober ble Hareide spurt rett ut hva han synes om Solbergs utspill.

Han svarte at det var «noe å ta med seg», men kunne ikke love at han ville løfte kravet om å fjerne paragraf 2 c.

Les også: Etterlyser abortløfter fra Hareide

Det er KrFU-leder Martine Tønnessen skuffet over.

– Dette er en av de viktigste sakene for KrF. Når vi i tillegg får så tydelige signaler for at vi kan få gjennomslag, synes jeg det er veldig dumt at Knut Arild ikke vil løfte det.

– Har sendt helt motsatte signaler

KrF-partileder Knut Arild Hareide sier han er fornøyd med at Solberg åpner for å forhandle om abortspørsmålet, og at hun har støtte for dette i stortingsgruppa, men peker på at Høyre i 2016 stemte ned forslaget om en ny etisk vurdering av abortloven.

Han er heller ikke overbevist om at KrF vil kunne få gjennomslag for abortsaken i et eventuelt blått regjeringssamarbeid.

– Vi vet jo at Frp og Venstre har sendt helt motsatte signaler. Og vi vet at det eneste partiet som helt genuint har støtta KrF i saken om tvillingabort, er Senterpartiet.

Hareide legger til at han synes spørsmålet om tvillingabort ikke burde sees opp mot abortloven.

– Dette handler jo egentlig om å selektere, og det er noe annet enn utgangspunktet for abortloven.

KrFs partileder Knut Arild Hareide er ikke overbevist om at eventuelle forhandlinger om abortloven i et blått regjeringssamarbeid vil kunne gi partiet gjennomslag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Mener Høyre tilpasser standpunkt

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier han er skeptisk til at Høyre nå snur i spørsmålet om å forhandle om abortloven.

Bakgrunnen for Vedums kritikk mot Høyres abortutspill Ekspandér faktaboks I 2014 ba helseminister Bent Høie (H) om en avklaring på om abortloven åpnet for fosterreduksjon ved flerlingesvangerskap

Justisdepartementets lovavdeling konkluderte da med at dagens abortlov åpner for å abortere ett eller flere fostre (fosterreduksjon) ved flerlingesvangerskap

I februar 2016 ba KrF og Senterpartiet om en ny tolkning av loven, fordi de ønsket å fjerne muligheten for fosterreduksjon ved tvillinggraviditet

Høyre og de andre regjeringspartiene stemte på Stortinget ned forslaget om at regjeringen skulle fremme en ny lovendring. Dermed ble retten til å ta såkalt tvillingabort stående

– Vi fremmet forslag om en ny etisk vurdering, men Høyre stemte det ned i Stortinget. Etter et krumspring åpner de nå for å diskutere det, og endre andre deler av abortloven. Det synliggjør Høyres spill.

– Er det ikke viktig for de ulike sidene å klarlegge sitt syn i et spørsmål som er så viktig for KrF?

– Jo, men da må folk se hva Høyre faktisk har gjort. Vi mener at det burde ha vært brede samlede løsninger i Stortinget, men ikke at det skal være en rask anbudskonkurranse om etiske spørsmål.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener Høyres løfte om å forhandle om abortspørsmålet, er en del av et politisk spill. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Har ikke Ap og Sp noe å lokke KrF med?

– Vi har en tydelighet over tid, også når det gjelder spørsmålet om tvillingabort. Vi har ikke tilpasset standpunktet vårt nå for å lokke KrF, men vi har ment over tid at det er feil å utsette fosteret for den risikoen.

– Urimelig å kalle det for et «spill fra Høyre»

Høyre-nestleder Bent Høie sier til NRK at det er urimelig av Slagsvold Vedum å kalle abortspørsmålet for et «spill fra Høyre».

Han mener det er feil å si at regjeringen har åpnet for tvillingabort.

– Vi fikk oversendt en tolkningsuttalelse fra Lovavdelingen, som vi ikke kunne overprøve uten å gjøre endringer i loven. Jeg understreket for Stortinget at partiene kunne be om lovteknisk bistand hvis de ønsket å fremme forslag om lovendring. Ingen partier ba om det, sier Høie

Høyres nestleder Bent Høie fastholder at statsminister Erna Solberg svarte på en utfordring fra KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– La meg også være tydelig på at kvinnens rettigheter ligger fast. Samtidig som vi tar hensyn til bekymringen om et sorteringssamfunn, sier Høie.