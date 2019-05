Krfs generalsekretær sluttar

Frafjord Johnsen har hatt vervet som generalsekretær sidan mars 2016, men vel no å slutte.

Ho har heile tida vore klar på at ho støtta tidlegare partileiar Knut Arild Hareide, og at ho ikkje ynskja å gå inn i den noverande regjeringa.

Vegvalet enda som kjent med at Hareide trakk seg som partileiar.

– Ein generalsekretær skal ikkje berre vere partiets administrative leiar, men og ein viktig medspelar og forsvarar av den strategiske kursen ein partileiar vel, seier Hilde Frafjord Johnson i ein pressemelding.

– Ein heilt naturleg konsekvens

Den avtroppande generalsekretæren meiner avgjerda om å trekkje seg naturleg, ettersom KrF gjekk ein annan retning enn ho sjølv ville.

– Eg bad derfor denne veka partileiinga om avløysing. Det er det ingen dramatikk i, men ein helt naturleg konsekvens av det som har skjedd i partiet, skriv ho.

– Eg vil takke Knut Arild Hareide for den tilliten han viste meg og for et godt og nært samarbeid gjennom mange år. Takk også til Kjell Ingolf Ropstad for ryddig og ordentleg handtering. Eg ønsker ham lykke til som ny partileiar i KrF, seier Hilde Frafjord Johnson.

– Har handtert mange krevjande saker

Krf-leiar Kjell Ingolf Ropstad takkar og roser Frafjord Johnsen for innsatsen ho har gjort for partiet.

– Eg vil takke Hilde for det viktige arbeidet ho har gjort i KrF. Ho har handtert mange krevjande saker i si tid som generalsekretær. Eg vil ynskje henne lykke til vidare, og no skal vi så snart som mogleg få på plass ein ny generalsekretær, seier partileiar Kjell Ingolf Ropstad.