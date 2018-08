KrF: Trenger flere svar for å vurdere tilliten til Sandberg

I går fikk Aftenposten bekreftet at fiskeriminister Per Sandberg (Frp) var til stede som statsråd under den iranske ambassadens feiring av Irans nasjonaldag i februar.

Det var den hittil siste dråpen i begeret som KrF mener er i ferd med å renne over.

– Bildet som framtrer nå gir ikke den nødvendige grad av tillit når det gjelder håndtering av formaliteter og de regler en statsråd må forholde seg til. Vi trenger å få alt på bordet nå, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF), som også sitter i Kontroll- og kommunikasjonskomiteen.

E-sjef ber Sandberg vurdere stillingen

Per Sandbergs forhold til Iran er blitt den store politiske saken i sommer etter at han dro på ferie dit med sin norsk-iranske kjæreste. Han hadde med seg jobbtelefonen og meldte ikke fra til statsministeren før han dro. Dette har han senere beklaget.

Dette er stridstemaene rundt Sandbergs ferie

Tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen ber Sandberg vurdere sin stilling.

FORSVARER REISE: Fiskeriminister Per Sandberg.

Vurderer tilliten til statsråden

Grøvan mener det nå er «umåtelig viktig» å få alle kort på bordet. Det gjelder hvem han har møtt, hvilke arrangementer han har deltatt på og hvem han har hatt dialoger med.

– Regjeringen har lovt å gi svar på de spørsmålene som Stortinget har stilt fram til nå. Hvis ikke dette blir lagt på bordet, må vi i Stortinget be om at alle kort blir lagt på bordet sånn at vi får en full oversikt, og på det grunnlaget kan vurdere om vi har tillit til statsråden eller ikke, sier Grøvan til NRK.

Kristelig Folkeparti vil nå be om et ekstraordinært møte i Kontroll- og kommunikasjonskomiteen for en full gjennomgang av Sandbergs forhold til iranerne.

Han sier saken er blitt mer alvorlig etter den siste ukens utvikling.

– Jeg reagerer sterkt på at en statsråd som representerer den norsk regjering deltar på nasjonaldagen for innsettelsen av ayatollaen, som medførte at tusenvis av mennesker ble drept. Og at han har opptrådt uten å få råd fra embetsverket om det var riktig å delta, sier Grøvan.

Ap om tillit: For tidlig å si

Leder av utenrikskomiteen, Anniken Huitfeldt Ap), hevdet tidligere i uken at Sandberg ville mistet sikkerhetsklarering om han hadde jobbet i embetsverket.

– Vil Arbeiderpartiet også at Stortinget vurderer om dere har tillit til statsråd Sandberg?

– Det er litt for tidlig å si. Vi har stilt veldig mange spørsmål. Og det som er viktig for oss å få avklart er om statsminister Solberg stiller andre sikkerhetskrav overfor sine statsråder enn det som stilles til embetsverket, sier Huitfeldt i Politisk Kvarter.

Heller ikke SV vil si noe om tilliten til Sandberg i dag.

– Det er for tidlig å si. Vi vet ikke om Sandberg er et eksempel eller et unntak fra regjeringen. Hvis vi konkluderer for tidlig, risikerer vi å ta en, mens problemet er mange. Det vi vet så langt er at Sandberg har gjort seg selv til en sikkerhetsrisiko for Norge, og at vi har en regjering som ikke tar sikkerheten på alvor, mener SVs stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes.

NRK har ikke lykkes med å få svar fra Per Sandberg torsdag morgen.