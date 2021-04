KrF: Ekstra ferieuke for småbarnsforeldre

KrF sparer ikke på kronene når det gjelder barnefamilier. Forslaget kom fra partiets stortingspolitikere, men landsmøtets vedtak fredag er i strid med partiledelsens vilje. Også KrFU kom med advarsler.

– Å gi foreldre en ekstra ferieuke vil koste 7 milliarder kroner. Det er en helt vanvittig sum for et forslag som i tillegg kan gjøre ferien vanskeligere for de uten barn eller med barn over 10 år, sier KrFU-leder Edel-Marie Haukland.

KRITISK: – Vanvittig sum, mener KrFU-leder Edel-Marie Haukland. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Hun ville heller øke permisjonstiden og bekjempe barnefattigdom.

– Jeg er ordentlig stolt av KrFs familiepolitikk, men det er på dette feltet vi har slitt mest med å prioritere, sier Edel-Marie Haukland.

– Mer til alle og ja til alle gode forslag er ikke omtenksomt, det er ubetenksomt, fortsetter hun.