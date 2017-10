KrF: «Tesla-avgiften» er et løftebrudd

Onsdag meldte Aftenposten at regjeringen vil gjøre tunge elbiler opptil 70.000 kroner dyrere.

AVTALEBRUDD: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener den foreslåtte avgiften bryter med enigheten på borgelig side dersom opplysningene stemmer. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

Den nye avgiften vil ifølge lekkasjene hovedsakelig ramme Tesla-eiere, siden disse modellene er de eneste på markedet i dag som er tunge nok til å bli omfattet av avgiften.

Det er i så fall et brudd på avtalen mellom de fire borgelige partiene, sier KrFs finanspolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad.

KrF: Avtalebrudd

– Dersom dette stemmer, overrasker det meg. Vi har hatt en samlet enighet knyttet til bilavgifter, sier Ropstad, med henvisning til en avtale de fire partiene inngikk i mai 2015.

I avtalen mellom partiene står det blant annet at fritaket for engangsavgift for nullutslippsbiler skal forlenges til 2020.

– Vi har vært opptatt av at elbilfordelene skal videreføres til 2020. Det er for å få en omlegging av bilparken og sørge for at det er nullutslippskjøretøy som blir kjøpt. Da vil dette være i strid med avtalen vi har inngått med regjeringen tidligere, sier Ropstad.

Varsler kamp

Nå varsler han kamp om budsjettforslaget i Stortinget.

– Dette kommer helt sikkert til å bli et av temaene som skal diskuteres. Nå må vi jo se hvor store kostnader som er knyttet til det fordi vi må få budsjettet til å gå opp, men at dette er en av sakene vi kommer til å ta opp med regjeringen, er helt sikkert.

Finansminister Siv Jensen vil selv ikke kommentere den varslede utgiften, men henviser til de overordnede linjene i avtalen.

– De fire partiene er blitt enige om at vi skal legge til rette for at det kommer flere lav- og nullutslippsbiler inn i den norske bilparken. Måten å gjøre det på, er å gi flere mennesker råd til å kjøpe seg nye biler. Derfor har vi gjort ganske mange gode endringer i avgiftene for å få dem ned, sier Jensen.