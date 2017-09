KrF: – Dette er et verdivalg

KrF-leder Knut Arild Hareide forteller om en velger som har stemt på KrF fordi det “er det eneste partiet som holder fast på et mangfoldig samfunn hvor det er plass til alle”. – Hvilket samfunn er det vi ønsker oss? Dette er et verdivalg. KrF sier at vi ønsker et samfunn med plass til alle.