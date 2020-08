KrF vil sende Tangen-saken tilbake til Norges Bank

– Stortingets oppgave er å ta stilling til brevet vi har fått fra representantskapet i Norges Bank, sier finanspolitisk talsperson Tore Storehaug til NTB.

– Vi mener representantskapet har kommet med berettiget kritikk når de peker på at det er mulige interessekonflikter og at disse er i strid med de etiske regelverket til sentralbanken. Vi forventer at risikoen for slike interessekonflikter skal bort, fortsetter han.

Stortingsgruppa til Kristelig Folkeparti har hatt møte i dag. Det hadde også Fremskrittspartiets stortingsgruppe.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) skriver i et brev til Stortinget at Finansdepartementet har tatt en juridisk vurdering i saken om ansettelsen av Nicolai Tangen som sjef for Oljefondet. Departementet har bedt et eksternt advokatfirma vurdere om departementet har mulighet til å instruere Norges Bank i ansettelsessaken.

«Departementet har for å få belyst det juridiske rammeverket ytterligere, bedt et eksternt advokatfirma om å vurdere om overordnede statsorganer har rettslig adgang til å instruere hovedstyret i Norges Bank i dets arbeid med å ansette daglig leder av bankens forvaltning av Statens pensjonsfond utland, herunder i avtaleforholdet mellom Norges Bank og Nicolai Tangen», står det i brevet.

Nicolai Tangen skal tiltre som ny oljefondssjef 1. september. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I morgen har finanskomiteen på Stortinget frist for å komme med sin innstilling til ansettelsen av Tangen.

Arbeiderpartiet, Rødt, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet de Grønne mener Tangen ikke kan tiltre før han har solgt seg ut av selskapet AKO Capital. De mener det kan føre til interessekonflikt dersom han ikke bryter båndene til hedgefond-selskapet.

– Vi har kommet til at risikoen for de interessekonfliktene er for store til at de er forenelige med å tiltre den stillingen. Det er vårt synspunkt, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRK.

Senterpartiet mener Tangen må selge seg ut av AKO-systemet og flytte formuen sin hjem. Det vil være måten å oppfylle representantskapets krav og forventninger, sa stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik i Politisk Kvarter 13. august.

I juni sendte representantskapet et brev til Stortinget med en rekke kritiske bemerkninger. Saken blir derfor tatt opp i Stortingets finanskomite.