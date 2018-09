KrF vil ikke stanse tvangssammenslåing

– KrF har bare én plan: å gjennomføre denne viktige reformen, sier KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad til NRK.

Senterpartiet har varslet omkamp om sammenslåingene i Troms og Finnmark og østlandsfylkene i Viken-regionen. Når forslagene kommer til Stortinget, blir KrF tungen på vektskålen.

– Vi ønsker å flytte makt ut av Oslo for å bygge opp regionsentra og ta hele landet i bruk. Stortinget har to ganger vedtatt hvordan strukturen skal være. Vi skal gjennomføre den reformen vi har startet, sier Ropstad.

Kjell Ingolf Ropstad møter Jon Engen-Helgheim (Frp) og Eirik Sivertsen (Ap) til debatt om regionreformen i Politisk kvarter klokken 7.45.

Vil stanse arbeidet

Fellesnemnda for Viken skal i dag behandle et forslag om å stille i bero alt politisk arbeid med den nye regionen, i påvente av at Stortinget nok en gang skal ta stilling til regionreformen.

Men med KrFs avklaring er det lite som tyder på at stortingsflertallet vil snu.

– Dette er en kjempeviktig reform som gjelder mange tusen ansatte og viktige oppgaver for innbyggerne. Da mener jeg vi må sette politisk spill til side og faktisk gjennomføre reformen, sier Ropstad.

Prosessen med å slå sammen Troms og Finnmark er allerede satt på vent, etter at Troms ba kommunalminister Monica Mæland (H) om å ta over arbeidet med sammenslåingen og Mæland ville avvente ny stortingsbehandling.

KrF-nestlederen tror regjeringen vil finne løsninger for både Viken og Troms og Finnmark når de i oktober sier hvilke oppgaver de nye regionene skal få.

– Jeg har full tiltro til at regjeringen følger dette opp på en god måte. Alt ligger i rute til å få både ny struktur og nye oppgaver på plass. Når oppgavene kommer, må de i seg selv forsvare strukturgrepene og størrelsen på regionene, sier han.

Ønsker ikke Viken

Tirsdag møtes fellesnemnden i Viken. Et flertall med Frp, SV, Ap, Senterpartiet og MDG ønsker å stanse det politiske arbeidet med sammenslåingen til Stortinget har sagt sitt.

– Vi mener det er en dårlig idé og en geografisk inndeling som er helt meningsløs, sa Arbeiderpartiets gruppeleder i Akershus, Tonje Brenna, til Dagsnytt 18 i går kveld.

KRITISK: Tonje Brenna (Ap) ønsker ingen Viken-region, men sier fellesnemnda vil følge Stortingets vedtak. Foto: Penny Wayne Claire / NRK

Selv om hun egentlig ikke ønsker sammenslåing, lovte hun at partiet vil følge Stortingets vedtak i saken.

– Vi skal være med og følge opp vedtakene Stortinget gjør, men det kan ikke være slik at kommunalministeren sier at «Viken er så godt i gang, så vi kan ikke stanse dem». For vi mener det er en dårlig idé, og en geografisk inndeling som er helt meningsløs, forklarte hun.