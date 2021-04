Forslaget om en ekstra ferieuke kom fra partiets stortingspolitikere, men landsmøtets vedtak fredag er i strid med partiledelsens vilje. Også KrFU kom med advarsler.

– Å gi foreldre en ekstra ferieuke er anslått å koste 7 milliarder kroner. Det er en helt vanvittig sum for et forslag som i tillegg kan gjøre ferien vanskeligere for de uten barn eller med barn over 10 år, sier KrFU-leder Edel-Marie Haukland til NRK.

KRITISK: Vanvittig sum, mener KrFU-leder Edel-Marie Haukland. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Hun ville heller ha økt permisjonstiden og bekjempe barnefattigdom.

– Jeg er ordentlig stolt av KrFs familiepolitikk, men det er på dette feltet vi har slitt mest med å prioritere, sier Haukland til NRK.

– Mer til alle og ja til alle gode forslag er ikke omtenksomt, det er ubetenksomt, fortsetter hun.

– Kostbart, men verdt pengene

Vedtaket på fredag ble gjort mot partileder Kjell Ingolf Ropstads anbefaling og landsstyrets innstilling.

– Innstillingen er snudd og pengene flyr, sa ordstyrer Hanne Sether Lilleberg da avstemningsresultatet var klart.

FAMILIETILTAK: Et kostbart tiltak, men verdt pengene, mener KrFs Hans Fredrik Grøvan om en ekstra ferieuke for småbarnsforeldre. Foto: Vidar Ruud / NTB

KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan mener vedtaket viser at partiet tar den tidsklemma mange småbarnsforeldre opplever på alvor og gjør noe med den.

– Det er et kostbart tiltak, men det er verdt det, sier han til NRK.

– I en tid hvor stadig færre barn fødes, noe som helt klart blir en utfordring for vårt velferdssamfunn, er det viktig at dagens og morgendagens småbarnsforeldre ser at storsamfunnet enda bedre tilrettelegger for mer tid sammen foreldre og barn.

Velferd uten prislapp

KrFs landsmøte har også tatt stilling til en rekke andre forslag om nye velferdsgoder for barnefamilier. For mange av tiltakene er prisen ennå ikke kjent.

Dette er noen av sakene KrF går inn for i neste stortingsperiode:

Foreldrepermisjonen skal utvides med fire uker med 100 prosent lønn, og fem uker med 80 prosent lønn. Prislapp: 1,4 milliarder kroner.

Barnetrygden skal økes til 2000 kroner per måned for barn mellom 0–6 år, og til 1500 kroner per måned for de mellom 6 og 18 år. Prislapp: Ukjent

Makspris på 7000 kroner for barnehage og SFO per familie per måned. Prislapp: Ukjent

Alle skal få rett til fødselspermisjon på minimum 2 G, en dobling fra i dag. Prislapp: Ukjent

Gi far rett til tre ukers foreldrepermisjon etter fødsel. Prislapp: Ukjent.

Videreutvikle kontantstøtteordningen til å gi foreldre rett til 80 % jobb med lønnskompensasjon fram til barnet er 2 år. Prislapp: Ukjent

MAKSPRIS: KrF vil at familier skal ha maksimalt 7.000 kroner i utgifter til barnehage og SFO per måned. Foto: Thomas Brun / NTB

I tillegg har partileder Kjell Ingolf Ropstad tidligere løftet fram en pårørendestøtte for eldre med omsorgsbehov, etter modell fra kontantstøtten, på 7.500 kroner.

Hvis 10 prosent av dem det gjelder, benytter seg av ordningen, er den anslått å koste 900 millioner kroner.

Som i spørsmålet om en ekstra ferieuke i dag, gikk KrF også i går mot partilederen.

Et forslag om gratis barnehage og SFO for barn nummer tre ble omfavnet av Ropstad, men fikk ikke tilslutning.

Skatteløfte fra KrF-lederen

Etter vedtaket om ekstra ferieuke vil ikke Ropstad si mye annet enn at han synes det var et godt forslag. Men at han selv har prioritert å øke barnetrygden.

– Så skal vi jobbe med å få gjennomført mest mulig av det som landsmøtet har vedtatt i dag, sier han.

PRIORITERTE BARNETRYGD: Partileder Kjell Ingolf Ropstad prioriterte fortsatt opptrapping av barnetrygden. Foto: Robert Rønning / NRK

Spørsmålet er hvordan partiet skal få råd til alt de har vedtatt skal være KrFs politikk, uten skatteøkninger.

– Vi har en tydelig formulering om at vi ønsker om lag det samme skattenivået som vi har i dag, sier Ropstad.

– Vi er opptatt av balansen, vi er opptatt av å øke skattene for eksempel knyttet til helse og forbruk. Ikke minst i klimakampen vet vi at det er et viktig verktøy fordi det skal lønne seg å velge grønt, sier han.

Samtidig ønsker KrF å senke skattene for de med lavest inntekt og bedrifter som i dag betaler skatt av maskiner og utstyr.

– Så du garanterer dagens skattenivå?

– Ja, hvis vi får lov til å fortsette i regjering så kommer ikke skattene til å gå opp, svarer Ropstad.

Høyre-advarsel

– Det trengs et skifte i norsk politikk, fra arbeidslinjen til familielinjen, sa KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad i sin landsmøtetale.

Men Høyres Heidi Nordby Lunde minner om at et godt familieliv forutsetter at arbeidslinjen følges opp.

– Hvis de fraviker arbeidslinjen, vil de ikke ha mulighet til å finansiere sine egne løfter, sier hun til NRK.

KRITISK: Høyres Heidi Nordby Lunde minner om at et godt familieliv forutsetter at arbeidslinjen følges opp. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Lunde mener det går an å styrke familiene, uten at det går på bekostning av arbeidslinjen. Samtidig minner hun om at noen andre må ta kostnaden hvis det blir økt kontantstøtte eller mer ferie og færre som jobber.

– Og hvem skal det være? sier Lunde, som legger til:

– Perspektivmeldinger over to tiår har vært helt tydelig på at flere må jobbe mer og stå lenger i arbeid. Vi må få flere fra deltid over på heltid, og flere som står utenfor arbeidslivet inn i arbeidslivet.

– Hva tenker du om en ekstra ferieuke for småbarnsforeldre?

– Av mine venner som har store og små barn, er det ikke dette behovet som har kommet til uttrykk. De ser et større behov for søndagsåpne butikker.