– Vi ser hvor viktig det er med inkludering og integrering, spesielt i Groruddalen. Idretten er kanskje det viktigste bidraget til dette, og derfor er det viktig å ta vekk de økonomiske barrierene. Det bidrar fritidskortet med, sier Jon Ole Reinhardsen, daglig leder i Grorud Idrettslag.

KrF-leder, Kjell Ingolf Ropstad, har invitert med NRK på fotballtrening på kunstgressbanen på Grorud. Bydel Grorud har siden høsten 2020 vært med på et prøveprosjekt for fritidskort til barn og unge.

Målet med fritidskortet er, ifølge regjeringen, at flere barn og unge skal kunne delta på fritidsaktiviteter, og særlig barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Fritidskortet skal dekke utgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge i alderen seks til 18 år.

Vil utvide

Ifølge Frode Englund, administrasjons- og mediesjef i Grorud idrettslag, fungerer fritidskortet etter formålet, for barn og unge som vil spille fotball på Grorud.

– En positiv effekt av fritidskortet, er at de som kanskje har gruet seg litt til å gå på trening, i tilfelle treneren skal si at fakturaen ikke er betalt, de vet nå at den er betalt. Du kan se det på dem. De er rakere i ryggen, de er stolte, for de er også med, sier Englund.

POSITIV: Administrasjons- og mediesjef i Grorud idrettslag, Frode Englund, ser positive effekter av fritidskortet. Foto: Maria Jostad / NRK

Prøveprosjektet er planlagt utvidet til å gjelde en rekke nye kommuner fra høsten av. I dag dekker staten mellom 800 og 1000 kroner per barn i målgruppen i halvåret.

KrF går til valg på å utvide ordningen med fritidskort til å gjelde barn i alle norske kommuner, og staten skal stå for de første 2500 kronene. Ropstad sier til NRK at å delta på fritidsaktiviteter er viktig for at barn blir inkludert, får venner og opplever mestring.

– Fritidskortet gjør det mulig, og det ønsker KrF at enda flere skal få muligheten til, sier Ropstad.

Arbeiderpartiet skroter derimot ordningen med fritidskort i sitt alternative budsjett for 2021.

Kamzy Gunaratnam i Ap sier til NRK at det trengs mer universelle tiltak, som treffer bredere.

– Jeg skjønner ikke poenget med et fritidskort, når poenget for barn og unge er å ha tilgang til arenaer, og verktøy for å drive med ulike arenaer, sier Gunaratnam.

400 millioner til organisasjonene

Gunaratnam trekker frem tiltak som å styrke kommuneøkonomien, momskompensasjon, mer penger til organisasjoner som driver fritidsaktiviteter og BUA-ordninger, med gratis leie av fritidsutstyr.

– Dette er mye viktigere enn at vi skal få på plass en fritidskortordning, fordi KrF trenger en symbolsak, sier hun.

SYMBOLSAK: Kamzy Gunaratnam i Arbeiderpartiet ser ikke poenget med fritidskortet og trekker frem andre tiltak. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Hvordan vil dere legge til rette for dette, dersom Ap kommer til makten?

– Jeg håper Arbeiderpartiet kommer til makten, og da tenker jeg for det første at vi må øke aktivitetsstøtten med 400 millioner kroner til organisasjonene, og gi full momskompensasjon. Vi må styrke kommuneøkonomien, som denne regjeringen ikke har gjort.

Gunaratnam sier Ap videre vil legge til rette for gratis utlån av sport- og fritidsutstyr, gjennom BUA-ordningen.

– Her har Arbeiderpartiet foreslått økninger, som KrF og de borgerlige partiene ikke har vært med på, sier hun.

Forventer støtte

Ropstad mener Aps tiltak ikke vil gi de samme mulighetene for deltakelse, som fritidskortet.

– Fritidskortet vil gå til alle barn, så de kan sitte i klasserommet og diskutere hvilken aktivitet du skal delta på. Andre tiltak kan være positivt i tillegg, men jeg er veldig skuffet over at Arbeiderpartiet ønsker å kutte i dette tilbudet, sier Ropstad.

– Min store frykt er at dersom Arbeiderpartiet kommer til makten, så mister barn og unge muligheten til å få en så stor sum penger til å bruke på fritidsaktiviteter, slik at alle kan delta.

FORVENTNING: Daglig leder i Grorud idrettslag, Jon Ole Reinhardsen, sier det er skapt en forventning om at de skal få støtte via fritidskortet. Foto: Maria Jostad / NRK

Reinhardsen i Grorud idrettslag sier det er viktig at fritidskortet fortsetter.

– Hvis det her stopper opp, vil det gi store utfordringer fordi det er skapt en forventning om at vi skal få støtte til dette, sier han.

Gunaratnam sier at hun forstår Reinhardsen. Hun forstår også symbolikken i et fritidskort som sier at alt skal være gratis.

– Men jeg er også ganske sikker på at organisasjoner og ulike instanser som jobber med barn og unge, først og fremst trenger muskler og penger til å drive dette. Om de pengene kommer fra et fritidskort eller direkte til organisasjonene, er jo egentlig irrelevant, sier hun.