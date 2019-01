Ganske nøyaktig ei uke etter at regjeringsplattformen ble undertegnet går Venstre-leder og likestillingsminister Trine Skei Grande fredag ut og varsler omkamp om abortloven.

NRK har prøvd å få kommentar fra både konstituert leder i KrF, Olaug Bollestad, og nestleder Kjell Ingolf Ropstad, men de vil ikke uttale seg.

– Bør telle til 10

Fylkesleder i Telemark KrF, Erik Næs, mener det er uryddig av Grande å lansere omkamper allerede før blekket i regjeringserklæringen er tørt.

– Det er uryddig å komme med slike utspill nå. Hun er Venstres mest sentrale politiker. Trine Skei Grande burde heller tenke seg om og telle til ti, så kan Venstre vente med å kvesse knivene før neste stortingsvalg.

- Hvilke konsekvenser får det at hun sier dette nå?

– Et slikt utspill svekker samarbeidet, og det kom på helt feil tidspunkt. Jeg ville akseptert det hvis det kom rett før valgkampen i 2021, men bare noen dager etter at plattformen er signert bør man være forsiktig med å ta omkamper.

– Risikerer å sage av greinen man sitter på

Næs stiller selv spørsmål ved hva Venstre-lederen forventer å få ut av dette, og svarer slik:

– Nå risikerer hun å ha startet en karusell der de andre partiene også vil ha omkamper. Vi kan ikke ha en regjering der regjeringsmedlemmer kritiserer egen politikk. Da svekkes samarbeidet, og i verste fall sager man av den greinen man sitter på.

- Men KrF er vel ikke den som tar igjen?

– Vi er jo opplært til å snu det andre kinnet til, svarer Næs. Men jeg legger ikke skjul på at det ikke alltid er like lett.

UNDERGRAVER PLATTFORMEN: Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) synes ikke noe om at det annonseres en omkamp allerede. Foto: Hans Cosson-Eide

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) mener utspillet undergraver et viktig punkt i regjeringsplattformen.

– Jeg synes ikke det er et godt utspill akkurat når vi nå har landet en regjeringsplattform hvor dette er et av de gjennomslagene som KrF har fått. Jeg synes det bidrar til å undergrave litt den enigheten vi har hatt på dette punktet.

– Vi vet at plattformen er et dokument som består av ulike gjennomslag for de forskjellige partiene. Tvillingabort var en viktig sak for oss, og jeg synes det er viktig at vi nå holder fast på den enigheten og ikke annonserer en omkamp ved første korsvei, sier han.

Støre: – Drøyt

Grøvan mener Grandes utspill kom som likestillingsminister og representant for regjeringen, og at partiene må få lov til å løfte frem sin politikk. Han mener likevel at utspillet bidrar til å skape usikkerhet.

– Jeg har bare lyst å understreke behovet for at vi nå står sammen. Vi vet det er ulike gjennomslag for de ulike partiene, nå må vi stå sammen om det dokumentet slik det framstår og bidra til at den politikken blir gjennomført.

– Blekket er knapt nok tørt på en erklæring hvor de fire har forhandlet seg fram og var stolte av et resultat, og nå begynner det å gå i oppløsning, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Det er drøyt fordi det nå er kvinner som får høre fra likestillingsministeren at de må vente i 2,5 år før det kanskje skal bli endringer av noen taktiske grunner for Venstre. I dag har vi også hørt fra Frp at de vil ta tak i kontantstøtten som de fredet for en uke siden, så hva Erna Solberg har lappet sammen her begynner jo å se litt rart ut når det faller fra hverandre etter bare en uke, sier Støre.