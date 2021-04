KrF-topper i strid om gratis barnehage for tredje barn

Resolusjon er egentlig bare et vanskelig ord for et forslag. Politikere og beslutningstakere skriver resolusjoner hvis de har forslag til hvordan politikken deres skal se ut.

Når et landsmøte vedtar en resolusjon, så blir de enige om et punkt i programforslaget. Enten gjennom å votere, altså stemme, på forslaget til programkomiteen mot eventuelle motforslag. Eller gjennom at ingen tar dissens, slik at forslaget til programkomiteen blir stående som det er.