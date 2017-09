Mens ledelsen i paritet sitter bak lukkede dører for å oppsummere KrFs dårligste valg i etterkrigstiden, er fylkestoppene klare med sitt budskap.

– Vi ser ikke et parlamentarisk grunnlag for en regjering der Frp er med, sier fylkesleder Trude Brosvik i Sogn og Fjordane, som også sitter i KrFs landsstyre.

SIER TVERT NEI TIL FRP: Fylkesleder Trude Brosvik i Sogn og Fjordane sier at de ikke kan sitte i en regjering med Frp. Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Brosvik sier til NRK at partiet må holde fast ved det de har lovet velgerne: At de ikke skal gå inn i en regjering hvor Frp er med. Hun tar til orde for å bli et opposisjonsparti.

Fylkeslederen sier videre at det ikke er aktuelt med en ny samarbeidsavtale med Høyre og Frp.

– Hva om dere blir invitert inn i regjering?

– Vi har lovet velgerne at vi ikke går inn i den regjeringen som Frp er en del av, og det må vi holde, sier Brosvik.

Les også: Solberg advarer KrF mot å felle regjeringen

Står fast på vedtak

Også de 15 andre fylkeslederne som NRK har snakket med tirsdag formiddag, avviser at de kan sitte i en regjering med Frp.

– KrF bør gå i opposisjon, er den klare beskjeden fra Svein Iversen i Finnmark KrF.

Jon Christian Anker i Troms sier at de står fast på det standpunktet de har tatt, om ikke å støtte en regjeringen med Frp.

Der er vi tydelig, med eller uten Sylvi Listhaug. Krf bør gå i opposisjon. Svein Iversen, fylkesleder Finnmark Krf

– På landsstyremøtet må vi snakke om hvordan vi rent praktisk utøver dette, sier han.

– Vi har tidligere uttalt at vi må bli et konstruktivt opposisjonsparti, og ser nå at det er der vi bør ende, sier Per Pedersen i Nordland.

Les også: Hareide: Er ikke støtteparti for Frp-regjering

Skuffet

Alle fylkeslederne sier de er skuffet over valgresultatet.

VERRE ENN FRYKTET: – Vi hadde fryktet et dårlig valg, men ikke så dårlig som dette, sier fylkesleder i Hordaland, Pål Kårbø. Foto: FOTO: SØLVE RYDLAND / NRK

– Vi hadde fryktet et dårlig valg, men ikke så dårlig som dette. Det blir viktig for oss å tenke nøye gjennom hvordan vi skal forvalte posisjonen vår på en god måte, slik at vi lykkes med å få gjennomslag på våre politiske saker, sier fylkesleder Pål Kårbø i Hordaland.

Per Sverre Kvinlaug i Vest-Agder sier at veien videre blir spennende. Ingunn Ulfsten i Akershus opplever at partiet står samlet.

– Selv om valgresultatet ble altfor dårlig, må vi ikke gi opp. Vi står fortsatt ved vedtaket som ble fattet under landsstyremøtet i fjor, og har ikke gått bort fra dette, sier hun.

– Mer makt

Brosvik tror partiet går inn i en krevende periode.

– Samtidig så er det nå slik at KrF og Venstre ikke trenger å være enige for å stoppe forslag fra Høyre og Frp. Sånn sett har KrF mer makt i Stortinget enn hva man hadde, sier hun.

Les også: Venstre vurderer å gå i regjering med Frp

Les også: Gleder seg for at de er over sperregrensen