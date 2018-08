KrF-topp: – Vi burde skjønt at homovielsen ble en mediestorm

– Det var uklokt å gjøre det uten at man hadde lagt opp en mediestrategi, sier Skjørshammer til NRK på vei inn til KrFs sentralstyremøte torsdag.

Skjørshammer er medlem av sentralstyret og leder partiets kvinnelag, KrF Kvinner. Hun er enig med partileder Knut Arild Hareide, som i Politisk kvarter tidligere på morgenen dro et skille mellom Geir Jørgen Bekkevolds rolle som prest og som stortingsrepresentant for KrF.

– Jeg deler det synet. Men jeg må si at man i partiet burde ha snakket mer om dette på forhånd og skjønt at det ville bli en mediestorm, i og med at det er vanskelig for folk å skille mellom presten Bekkevold og stortingsrepresentanten, sier hun.

– Avvikende syn

I Politisk kvarter gjorde Hareide det klart at Bekkevold har hans fulle tillit som familiepolitisk talsperson. Dette til tross for at enkelte i partiet mener han har brutt partiprogrammet ved å vie et lesbisk par.

– Var det riktig av Hareide å si at det var greit på forhånd?

– Jeg tror han tenkte mer på Bekkevolds stilling som prest, og at det innenfor Den norske kirke er to syn. Vi vet at Bekkevold har det synet på ekteskapet som han har. Det er noe avvikende med det man ser i partiprogrammet, sier Skjørshammer.

I KrFs politiske program heter det at partiet «vil løfte frem ekteskapet mellom en mann og en kvinne som en god og stabil ramme rundt barns oppvekst» og at «KrF anerkjenner at mennesker er ulike og respekterer at de tar ulike valg for sine liv».

Hareide vedgår at han kunne håndtert saken bedre.

– Man kan alltid være etterpåklok. Jeg har nok undervurdert denne saken, det engasjementet og den uroen den skapte i vårt parti. Vi må snakke mer om slike saker i partiet, og det må jeg som leder ta ansvar for, sier han.

GIFT: KrFs kommunikasjonssjef Mona Høvset giftet seg nylig med sin nåværende kone. Presten i bryllupet var Geir Jørgen Bekkevold, som sitter bak henne til venstre. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Vanskelig skille

Fylkesleder Laila Eliassen i Vestfold KrF mener det er en umulig oppgave å skille mellom hva Bekkevold gjør som familiepolitisk talsmann og hva han gjør som prest.

– Jeg syns ikke man kan ha to roller på den måten Bekkevold har. Jeg syns ikke det er noe troverdig etter vårt program at han fortsetter som familiepolitisk talsperson, sier hun til NRK.

Hun vil ikke svare på om hun er skuffet over Hareides håndtering av saken.

– Hvis du er prest, så er du prest. Men Bekkevold er ikke utøvende prest nå. Han er ansatt som heltidspolitiker. Folk der ute klarer ikke å forstå den doble kommunikasjonen, folk blir forvirret. Det er heller ikke riktig å dobbeltkommunisere slik.

126 personer har meldt seg ut etter at vielsen ble kjent. 82 av dem har sagt at det er av politiske årsaker.