KrF-topp om homovielsen: – Veldig naivt av KrF-ledelsen

– På Vestlandet, hvor KrF har mange av velgerne sine, er denne saken blitt tolket som at politikken til KrF er endret, og at sentrale personer ønsker å skyve partiet i en mer liberal retning, på tvers av det som er vedtatt i partiprogrammet, sier Beate Husa.

KrFs familiepolitiske talsperson Geir Jørgen Bekkevold, som også er prest, viet tidligere i sommer partiets kommunikasjonssjef Mona Høvset og hennes kvinnelige samboer.

Det har satt sinnene i kok hos flere KrF-ere.

– Tillit er essensielt for en politiker, og i dette tilfellet sliter folk med å ha tillit til at Bekkevold står på partiprogrammet, sier Husa.

– Det bør være rom for to syn, men vi har et vedtatt partiprogram, og da er det viktig at sentrale politikere er lojale mot det og viser at det er det de kjemper for hver dag i Stortinget.

– Man blir alltid tolket som stortingsrepresentant

Bekkevold gjestet tidligere denne uken Dagsrevyen og forklarte da bakgrunnen for hans beslutning om å foreta vielsen. Han fortalte at han som prest tilhører den delen av Den norske kirke som mener det er riktig å kunne vie homofile.

– Jeg har forsøkt å gjøre det som er rett for meg som prest, men samtidig er det utrolig viktig for meg som politiker å stille lojalt opp om det partiprogrammet jeg er valgt på. Jeg har alltid vært opptatt av å skille rollen jeg har som prest, og rollen som politiker, sa Bekkevold.

Jeg gjorde det som var riktig for meg som prest, sier Geir Jørgen Bekkevold

Det er naivt, mener Husa.

– Man vil alltid bli tolket som stortingsrepresentant, og det en gjør, vil selvsagt bli tolket ut fra partiprogrammet. Da er dette blitt tolket som et sterkt signal om en annen politikk i KrF enn det som er vedtatt og bestemt i partiapparatet.

Bekkevold skriver i en sms til NRK lørdag:

«Jeg forklarte som gjest i Dagsrevyen hva som var begrunnelsen for å si ja til vielsen, samtidig som jeg understreket at jeg som familiepolitisk talsperson er forpliktet på programmet i mitt politiske arbeid. Jeg føler nå at jeg har sagt det som kan sies, og at man kanskje bør akseptere det selv om man er aldri så uenig. Nå er jeg opptatt av at vi må komme videre.»

Settes i sammenheng med Hareides Pride-deltagelse

For to år siden deltok partileder Knut Arild Hareide, som den første KrF-lederen noensinne, i Pride-paraden i Oslo. Også det vakte kraftige reaksjoner i deler av partiet, og flere KrF-ere meldte seg ut i protest.

Vielsen Bekkevold foretok, sees av mange i sammenheng med Hareides Pride-deltagelse, mener Husa.

– Det er klart at de to tingene sammen utgjør det mange oppfatter som et politisk signal. Skjer det flere lignende ting, vil det settes i samme sammenheng. Da må man være klar over at det vil skape reaksjoner, og at det potensielt kan skade partiet.

OMSTRIDT DELTAGELSE: Flere KrF-ere meldte seg ut i protest da partileder Knut Arild Hareide gikk i Pride-paraden i Oslo i 2016. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Hareide er åpenbart svekket

Et samlet KrF-sentralstyre konkluderte torsdag med at de fortsatt har tillit til Bekkevold som familiepolitisk talsperson.

Partileder Knut Arild Hareide måtte imidlertid erkjenne at partiledelsen også fikk kritikk for håndteringen av saken. Kritikken gikk på at de hadde undervurdert sprengkraften i saken, og at den kunne oppleves som en politisk endring fra KrFs side.

Beate Husa mener Hareide er svekket som partileder etter homovielse-saken.

– Hareides posisjon er åpenbart svekket. Det er jeg lei meg for, men han må ta innover seg at dette har vært vanskelig for folk, og de er nok bare delvis fornøyd med hvordan han har håndtert dette på som leder, sier Husa.

Ledelsen i KrF har ikke anledning til å kommentere kritikken.