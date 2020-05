– Jeg frykter at dette kan få dramatiske konsekvenser.

Det sa KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad etter avstemmingen.

– Vi vet at i Danmark og Island, land som har innført denne lovgivningen, der fødes det nesten ikke barn med Down syndrom.

Han er ikke den eneste KrF-eren som følte på nederlaget etter avstemmingen.

TUNGT: Geir Bekkevold og KrF gikk på et sviende nederlag i kampen om bioteknologiloven. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Vi er skuffet over at Frp har snudd og at vi har havnet i den situasjonen vi har i dag, sa Geir Bekkevold etter at partiet hans gikk på en kjempesmell i kampen mot å endre bioteknologiloven.

– Vi hadde et flertall og en avtale som sikret flertallet. Så går Frp ut av regjering og bryter avtalen.

SEIER: Siv Jensen og Frp fikk flertall for sitt syn i bioteknologiloven. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Det blåste Frp-leder Siv Jensen av:

– Dette må KrF bare akseptere. Det har vært et solid flertall på Stortinget i mange, mange, år som har ment noe annet enn KrF. Dette er en konsekvens av at Norge ikke lenger har en flertallsregjering.

Historisk lovendring

Dagens vedtak betyr at Norge får en historisk endring i bioteknologiloven. Vedtaket åpner nemdlig for:

Assistert befruktning for enslige.

Eggdonasjon.

Tidlig ultralyd for gravide.

NIPT-test, der det blir tatt en prøve på fosterets DNA. Denne kan avdekke kromosomfeil som blant annet Down syndrom.

– At tidlig ultralyd og NIPT-test til alle gravide er kanskje det jeg sliter aller mest med, for jeg frykter konsekvensene, sa Bekkevold etter avstemmingen i Stortinget.

Listhaug stemte mot egen overbevisning

MOT PRIMÆRSTANDPUNKTET: Frps nestleder Sylvi Listhaug valgte å stemme med eget parti også på punkter hun i utgangspunktet er mot. Foto: Mari Aftret Mørtvedt / NRK

Endringer i bioteknologiloven ble mulig etter at Frp gikk ut av regjering. Partiets første nestleder, Sylvi Listhaug, innrømmer at hun har stemt mot eget primærstandpunkt når det gjelder deler av lovendringen.

– Jeg mener at det er kjempebra at vi tar i bruk teknologi og slik bidra til atforeldre får mer informasjon om barnet de bærer i magen. Jeg har selv tre barn og vet alt om usikkerheten i et svangerskap, sa Listhaug før hun fortsatte:

– Så er det ingen hemmelighet at jeg er mot både eggdonasjon og assistert befruktning for enslige. Men jeg har valgt å stemme med partiet og den politikken Frp har vedtatt på landsmøtet. Det respekterer jeg, sa Listhaug.