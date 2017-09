KrF slår tilbake: En stemme på Ap, er en stemme på Rødt eller SV

Torsdag ettermiddag gjorde Knut Arild Hareide det klart at han ikke vil felle Erna Solberg som statsminister dersom det blir borgerlig flertall, om Solberg velger å fortsette med Frp i regjering.

Han begrunnet avgjørelsen med at de ifølge flere meningsmålinger kan bli et vippeparti, og at velgerne har krav på å vite hvor partiet står.

Og Jonas Gahr Støre sitt svar:

– En stemme til KrF er en stemme til Frp.

I dagens Politisk Valgkvarter svarte nestleder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, med samme mynt:

– Det er like usaklig som å si at en stemme til Ap er en stemme på Rødt og SV. En stemme på KrF er én stemme på KrFs sin politikk.

Avhengig av Rødt og MDG

Ifølge Ropstad er det minst like mye kaos om samarbeidet på venstresiden:

– Der er man trolig er avhengig av Rødt og MDG for å finne en løsning for Arbeiderpartiet.

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet: Rigmor Aasrud synes det er trist at KrF sørger for at Frp får sitte i regjering ved borgerlig flertall.

– Det er mange felles politikkområder mellom KrF og Ap, blant annet i barnehagepolitikken og bistandspolitikken. Jeg beklager at en stemme til KrF er en stemme til Frp i regjeringen.

Like realistisk med Høyre-sentrum

Ropstad understreker at ingen flertallsløsning som er realistisk.

– Vi ønsker oss en regjering med sentrum og Høyre, og det er et like realistisk alternativ som noe annet.

– Hvorfor kan dere akseptere Frp i regjering, men ikke Ap, hvorfor det?

– Vi ønsker oss Erna Solberg som statsminister. Det er viktig at velgerne hva de får med KrF: Vi velger å sitte i opposisjon, dersom Erna velger Frp.

– Også tror jeg tror vi skal la velgerne bestemme dette på mandag, avslutter Ropstad.