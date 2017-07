KrF-Ropstad om mulig Ap-samarbeid: – Uklokt

– Jeg er veldig komfortabel med at partiet peker så tydelig på et sentrum-høyre-samarbeid. Jeg tror det ville vært uklokt å gjøre noe annet, så jeg synes det er den strategien vi bør holde trygt og godt fast på, sier Ropstad til NRK.

I NRKs politiske sommerportrett på P2 torsdag morgen trakk han fram SV og Frp som KrFs hovedmotstandere i valget.

– Samtidig som Ap også blir én av dem, sier stortingsrepresentanten fra KrF.

– Det høres ut som om dere skal slåss med alle?

– KrF er ikke et parti som nødvendigvis plukker ut hovedfiender. Vi er mer et parti som prøver å få fram politikken. Siden vi ligger der vi ligger i sentrum av norsk politikk er det mange som ønsker å samarbeide med KrF. Det gjør at jeg ikke tror det nødvendigvis blir så mye basketak mellom KrF og andre partier, sier Ropstad.

Mener Høyre-sentrum regjering er mulig

For selv om Ropstad peker på Ap som en viktig motstander for KrF i valgkampen, ønsker Ap et samarbeid med KrF etter valget.

Ropstad, som tilhører høyresiden i KrF, har så langt ikke latt seg sjarmere av Støre og hans parti. Han sier han skal bruke valgkampen til å kjempe for et regjering bestående av sentrumspartiene og Høyre.

Selv Frp sier de nekter å støtte en regjering de selv ikke er en del av, og partiene Høyre, KrF og Venstre er langt unna flertall på målingene, mener Ropstad en slik regjering er mulig.

– Det er i hvert fall et like realistisk alternativ som mange av de andre. Det som skiller denne valgkampen fra tidligere, er at det ikke er noen reelle, tydelige flertallsalternativ. Det er usikkert både på ikke-sosialistisk side og på rødgrønn side.

– Unaturlig å felle regjeringen

Før stortingsvalget i 2013 garanterte KrF at et borgerlig flertall skulle gi en borgerlig regjering. Det gjør de ikke denne gang, men Ropstad tror uansett Erna Solberg (H) fortsetter som statsminister dersom de fire borgerlige partiene beholder flertallet også etter valget 11. september.

– Hvis det flertallet er avhengig av KrF må dere enten være med i den regjeringen, eller opptre som støtteparti?

– En regjering sitter til den eventuelt trekker seg eller blir felt. Vi har hatt et godt samarbeid mellom de fire partiene denne perioden. Det har absolutt vært saker der vi har vært uenige, men jeg mener totalen er god. Derfor mener jeg det er unaturlig at vi skulle felle regjeringen som det første vi gjør når et nytt storting er samlet, sier Ropstad.