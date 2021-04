– Dette vedtaket er trist og urovekkende. Det er radikal politikk at Arbeiderpartiet nå vil avvikle abortnemdene og utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18, sier Kjell Ingolf Ropstad til NRK.

– Aps nye politikk betyr at rettsvernet som et ufødt liv har i dag etter uke 12, i praksis blir borte frem til uke 18. I dagens lov har også fosteret et vern og noen rettigheter etter uke 12 i svangerskapet.

Historisk vedtak

Arbeiderpartiet vedtok på sitt landsmøte i formiddag at partiet vil avvikle abortnemndene og i praksis utvide retten til selvbestemt abort til uke 18.

Det var på forhånd knyttet spenning til om landsmøtet ville klare å samle seg om et kompromiss i abortspørsmålet. Sent fredag kveld ble det klart at redaksjonskomiteen hadde kommet frem til en ordlyd som hele komiteen stilte seg bak:

«Arbeiderpartiet vil avvikle nemndsystemet i abortloven mellom uke 12 og 18 og utrede et alternativ med trygg oppfølging og medisinsk veiledning mellom uke 12 og 18. Kvinnenes selvbestemmelse skal sikres,» heter det i vedtaket.

– Vi er veldig stolte av å ha fått enighet for å avvikle abortnemndene til uke 18. Det er historisk. Nå skal kvinner sikres selvbestemmelse og slippe å forklare seg for en nemnd, sier AUF-leder Astrid Hoem til NRK.

Støre: Vi vil endre abortloven

Ap-leder Jonas Gahr Støre understreker at det er forskjell på uke 12 og uke 18, men erkjenner at Ap vil endre dagens abortlov som følge av landsmøtets vedtak.

– Ja, det gjør vi. Erfaringen er at nemndene kan sette kvinnen i en vanskelig situasjon. Vi markerer at det er en forskjell mellom uke 12 og 18, men det er kvinnen som bør ha det avgjørende ordet, sier Støre til NRK.

– Hvordan tenker dere at barnets vern skal ivaretas når det for alle praktiske formål er selvbestemt abort til uke 18?

– Nå blir jo i praksis alle søknader etter uke 12 innvilget også i dag. Og de aller, aller fleste aborter skjer før uke 12, sier Støre.

– Så du mener at barnets vern ikke er dårligere ivaretatt når dere har gått inn for selvbestemt abort til uke 18?

– Vi sier at det er kvinnens selvbestemmelse som skal gjelde. Så skal vi sikre henne god oppfølging, medisinsk hjelp og veiledning.

VIL ENDRE ABORTLOVEN: Ap-leder Jonas Gahr Støre og resten av partiet går i praksis inn for å utvide grensen for selvbestemt abort fra uke 12 til uke 18. Foto: Ole Berg-rusten / NTB

KrF fikk strammet inn – nå kan det snu

Etter at hovedlinjene i Lov om svangerskapsavbrudd har ligget fast fra 1976 og frem til 2019, fikk KrF strammet inn abortloven de partiet kom i regjering.

I kampen om KrFs veivelg mente KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad at partiet hadde «en historisk mulighet» til å endre abortloven, og det ble et viktig krav i regjeringsforhandlingene med Høyre, Venstre og Frp.

Etter den endringen har flere av de andre partiene tatt til orde for å endre loven i motsatt retning av det KrF ønsker.

Nå er Ropstad skuffet over Arbeiderpartiets vedtak.

– Det er svært radikalt da vi med moderne medisinsk teknologi kan redde premature barn ned til uke 23, sier Ropstad.

– At store deler av venstresiden går inn for utvidelse av abortgrensen, når teknologien gir oss muligheten til å redde premature barn stadig tidligere, er helt uforståelig.

Fakta om abortloven Ekspandér faktaboks Forrige gang en abortlov ble vedtatt i Stortinget 30. mai 1978. Den trådte i kraft 1. desember samme år.

Før 12. svangerskapsuke kan kvinnen ta avgjørelsen selv. Etter 12. uke kan en nemnd innvilge abort, dersom det blant annet er fare for kvinnens helse, kvinnen er i en vanskelig livssituasjon, det er fare for sykdom hos fosteret eller graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest.

KrF fikk i regjeringsforhandlingene på Granavolden gjennomslag for at kvinner som er gravide med flerlinger, og som ønsker å fjerne noen av fostrene, må få saken behandlet i nemnd.

De fikk imidlertid ikke gjennomslag for ønsket om å endre abortlovens paragraf 2c, som tillater senabort ved alvorlig sykdom hos fosteret.

Natt til fredag 14. juni vedtok Stortinget en historisk innstramming av abortloven. KrFs regjeringsgjennomslag om tvillingabort ble vedtatt med 105 stemmer mot 64.

De siste årene har det vært nedgang i antall aborter i Norge. I 2017 ble det gjennomført 12.733 svangerskapsavbrudd, 435 færre enn i 2016. (Kilde: NTB)

Senterpartiet bekymret – men det er dissens i partiet

Helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe, advarer mot Arbeiderpartiets vedtak og er sterkt kritisk til det.

– Å avvikle nemndordningen er en veldig stor endring av dagens abortlov. I praksis betyr det selvbestemt abort frem til uke 18. Jeg synes det er overraskende at Ap går inn for å skrote dagens abortlov og utvide retten til selvbestemt abort fra uke 12 og helt til uke 18, sier Toppe til NRK.

KRITISK: Kjersti Toppe i Senterpartiet er svært kritisk til Aps abortvedtak og ønsker å beholde dagens abortlov. Men også i Sp er det dissens i dette spørsmålet. Foto: Ole Berg-Rusten

– Jeg mener dagens abortlov er en godt balansert lov som tar hensyn både til kvinnens selvbestemmelse og hensynet til fosterets vern.

Toppe tror Senterpartiet vil forsvare dagens abortlov. Men også Senterpartiet har dissens om abort i sitt programutkast. Et mindretall vil erstatte nemndene med rådgivende team og ha selvbestemt abort inntil 18. uke. Senterpartiet avholder sitt landsmøte i juni.

– Jeg har gått inn for dissensen fordi det er dette jeg mener og synes er rett. Så får det være opp til landsmøtet i Senterpartiet å avgjøre, sier fylkesleder Bjørg Sandkjær i Oslo Sp til NRK.

Hun står bak dissensen i Sps programkomitè sammen med Aleksander Øren Heen fra Sogn og Fjordane.

– Det er viktig at gravide har siste ord i en så vanskelig beslutning. Mange forteller at det er en stor belastning å møte for en nemnd. Når det i tillegg kun er 1 prosent som får avslag, mener jeg det riktige er å fjerne nemndene, sier Sandkjær.