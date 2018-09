KrF-profiler frykter Hareide gjør alvor av flørting: Sender eposter med advarsler

Dette er det tredje og foreløpig nyeste interne oppropet som blir kjent i media i kjølvannet av KrF-lederens bokutgivelse denne uken.

I eposten heter det at man sterkt vil advare mot et sidebytte til venstresiden, men at man i stedet bør innlede forhandlinger med den sittende regjeringen bestående av Høyre, Frp og Venstre.

Les eposten til partiledelsen Ekspandér faktaboks «Råd ved KrFs veivalg! KrF skal denne høsten avklare sitt veivalg, og derfor ønsker vi – som de fremste vararepresentantene til Stortinget i Rogaland – å komme med en tydelig oppfordring til partiledelsen. I forbindelse med utgivelsen av Hareides bok har det de siste dagene blitt skapt et inntrykk av at sentrale tillitsvalgte forbereder partiet for et sidebytte til venstresiden. Dette vil vi sterkt advare mot. Tvert imot bør partiet, som et sentrumsparti, bekrefte fortsatt samarbeid med høyresiden, og gjerne innlede forhandlinger med Solberg-regjeringen.»

Eposten er undertegnet Geir Sigbjørn Toskedal, Marie Ljones Brekke, Olaus Trygve Bjuland og Per Kåre Foss. De fire er henholdvis første, andre, tredje og fjerde vara til Stortinget fra Rogaland KrF.

AVSENDER: Tidligere stortingsrepresentant Geir Toskedal fra Rogaland. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Toskedal satt tidligere på Stortinget, men mistet plassen som følge av KrFs kritisk dårlige valgresultat på 4,2 prosent i fjor.

Hun som faktisk representerer KrF i Rogaland på Stortinget er KrF-nestleder Olaug Bollestad. Hun har i likhet med resten av partiledelsen vært taus om hvilken vei hun vil partiet skal gå.

Frykter problemer i lokalvalget

Mange både i og utenfor KrF har tolket Hareides bok «Det som betyr noe», som et innlegg for å ta KrF mot venstresiden i norsk politikk, noe Hareide selv benektet under boklanseringen.

Reaksjonene internt har mildt sagt vært delte.

Først kom syv ordførere og varaordførere på banen med en epost til partiledelsen der det ifølge TV 2 heter at «vår klare anbefaling er at KrF på Stortinget bekrefter samarbeidet med høyresiden i norsk politikk».

Ordførerne i Finnøy, Hå, Kvitsøy og Sogndal, samt varaordførerne i Time, Klepp og Sola skriver ifølge Stavanger Aftenblad blant annet at et slikt retningsvalg utvilsomt vil skape reaksjoner, men at disse vil være små sammenlignet med reaksjonene på et linjeskifte mot venstre.

De ber også om fortgang i prosessen for å unngå ytterligere problemer med nominasjonsarbeidet i forkant av lokalvalget neste høst.

NRK har vært i kontakt med KrF-ere på Sørlandet som frykter partiet kan få problemer med å stille lister i de mest konservative kommunene om de bytter side nasjonalt.

Også opprop motsatt vei

Samtidig fulgte 23 sentrale KrF-ere i Rogaland opp med en kraftig advarsel motsatt vei.

De advarer mot å følge Venstre inn i regjering med Høyre og Frp, fordi det vil «sette partiets politiske ideologiske troverdighet i fare» og flytte det politiske tyngdepunktet «lenger mot høyre fløy enn noen annen regjering i norsk historie», skriver Aftenbladet.

Bak dette oppropet står blant andre lederen og nestlederen i Nye Stavanger KrF, lokallagsledere og gruppeledere, tidligere ordførere og varaordførere, fylkesstyremedlemmer, en tidligere statssekretær og en kandidat som ny Stavanger-biskop, ifølge avisen.

Har ikke fredet regjeringen

Lederen i Nye Stavanger KrF, Inge Takle Mæstad, viser til at KrF i valgkampen sa at det ikke var aktuelt å sitte i regjering med Frp. Han mener det vil være useriøst ikke å undersøke mulighetene for et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Det understrekes at man ikke er på regjeringsjakt, samtidig som KrF heller ikke har sagt at den sittende regjeringen er fredet for hele stortingsperioden.

– Vi vil ikke felle Erna Solberg rett etter valget. Men dette er ingen blankofullmakt for fire nye år med Frp i regjering, sa Hareide til VG før valget for ett år siden.

Hareide vil være partileder uansett

Fredag skal KrFs landsstyre starte innspurten på prosessen for å lande partiets retningsvalg. Knut Arild Hareide holder sin tale til landsstyre klokken 13.45.

– Jeg vil ikke kortslutte noen prosesser i partiet nå. Det er ikke jeg som skal ta et valg, det er partiet som skal ta et valg, sa Hareide under tirsdagens boklansering.

Hareide sier til NTB at han vil komme med sine råd i løpet av prosessen, og at han er innstilt på å fortsette som partileder uansett hva som blir utfallet.

– Alle som går inn i debatten, må være forberedt på at det kan bli et valg vi ikke selv har pekt på. Men vi står alle på for KrF. Noen kommer til å bli skuffet, sier han.