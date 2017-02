KrF-ordførere splittet om kommunetvang

MOT ALL TVANG: Ove Gundersen er KrF-ordfører i Froland. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

ÅPNER FOR TVANG: Trond Arne Pedersen er KrF-ordfører i Sokndal.

– Vi bør unngå all form for tvang. Det er gjort en grundig jobb i alle kommuner, og det må Stortinget respektere, sier Froland-ordfører Ove Gundersen.

– Der det er fornuftig med tvang, så bør man gjøre det. Der det ikke er fornuftig bør man la være. Nå må vi bli ferdige med den kommunereformen, sier Sokndal-ordfører Trond Arne Pedersen.

NRKs ringerunde til KrFs 17 ordførere viser at synet på tvangssammenslåinger i kommunereformen spriker kraftig. Mens 10 av dem avviser all bruk av tvang, mener resten at Stortinget bør kunne skjære gjennom i unntakstilfeller.

KrF mest skeptisk til tvang

På Stortinget er forhandlingene om kommunereformen inne i sluttfasen, og det store spørsmålet er nettopp tvang. Skal noen få kommuner tvinges sammen, eller ikke?

Ja, sier Høyre, Venstre og Frp. Nja sier KrF.

Kilder i regjeringspartiene forteller at KrF oppleves som en bremsekloss i forhandlingene.

NEI: Torhild Brandsdal i Vennesla mener partier som går inn for tvang får en vanskelig valgkamp.

NRKs ringerunde til partiets ordførere belyser hvorfor KrF har vanskelig for å bestemme seg. De blir rett og slett ikke enige med seg selv.

Men tvangsmotstanderne er i flertall.

– Dette skulle være en frivillig reform. Derfor vil jeg sterkt fraråde tvang. Både Hareide og resten av partiledelsen er klar over mitt standpunkt, sier KrF-ordfører i Vennesla, Torhild Brandsdal.

Advarer mot å overprøve lokalpolitikerne

Før stortingsvalget i 2013 åpnet KrF for tvang, men mange av KrF-ordførerne NRK har snakket med sier reformen er lagt opp på en sånn måte at tvang virker urimelig nå.

– Frivilligheten må rå inntil en annen type reform kommer på banen. Nå fikk lokalpolitikerne i oppdrag å finne de beste løsningene for sin kommune, og da kan vi ikke bli overprøvd, sier Dagfinn Arntsen, ordfører i Værøy.

Den andre «fløyen» mener Stortinget har et overordnet ansvar for kommunestrukturen.

– Skal dette bli en god løsning for hele landet, så må det brukes tvang. Det er Stortinget som har ansvaret for at det blir en god løsning, og derfor må de ta det endelige valget, sier Finnøy-ordfører Henrik Halleland.

Splittet stortingsgruppe

Også blant KrFs stortingspolitikere er det ulike syn. Etter det NRK erfarer er det stor uenighet innad i gruppa når det kommer til spørsmålet om tvang.

Knut Arild Hareide sier til NRK at han på grunn av forhandlingene ikke kan si hvor KrF lander til slutt.

– Jeg har forståelse for beskjeden fra ordførerne. Signalene fra dem er dekkende for hvordan partiet tenker. Også jeg har frivillighet som bærende prinsipp. Men KrF sitt landsmøte har sagt at vi kan bruke tvang i enkelttilfeller der én kommuner blokkerer for flere, sier KrF-lederen til NRK.

Da regjeringen ville innføre et nytt inntektssystem for kommunene, forlot KrF forhandlingsbordet. Venstre endte opp med å sikre flertall alene. Etter det NRK forstår er resten av samarbeidspartiene svært opptatt av at også KrF er med når kommunereformen skal legges fram.