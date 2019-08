KrF og Venstre med klare krav til statsbudsjettet 2020

Med seg inn i forhandlingene, har partiene med seg en helt fersk bompengeavtale som statsminister Erna Solberg (H) i praksis måtte legge frem et ultimatum for å få gjennom. Finansiering av avtalen, må regjeringspartnerne finne inndekning for opp mot to milliarder kroner i året til kollektivsatsing og reduksjon av bompenger.

Dette kommer på toppen av et allerede begrenset handlingsrom.

– Vi skal begynne på avslutningen på statsbudsjettet som vi begynte på i mars, sa Solberg på pressekonferansen før forhandlingene begynte.

Hun sa at forutsetningene for forhandlingene er gode ettersom det er gode tider i norsk økonomi.

– Vår jobb er å sørge for at dette fortsetter, men det er usikre tider rundt oss. Derfor må vi passe på hvordan vi bruker pengene våre, sa Solberg.

Hun pekte blant annet på usikkerheten rundt brexit.

Store oppgaver og krav til å holde igjen på pengebruk

Finansminister Siv Jensen (Frp) var opptatt av at regjeringen og det offentlige må være forsiktige med bruk av skattebetalernes penger, og at man må holde igjen offentlig pengebruk i gode tider.

– Stats- og finansministeren har rett i at det går godt på alle de store indikatorene, men vi står også foran store utfordringer, som en klimakrise og en krise når det gjelder naturmangfold. Også er det viktig å bekjempe barnefattigdommen, sa Trine Skei Grande (V).

Hun sa dette måtte løses innenfor statsbudsjettet.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) var klar på at fattigdomsbekjempelse og kampen mot klimaendringer var kjernesaker for ham og hans parti inn i forhandlingene.

– Vi er den første generasjonen som kan utrydde ekstrem fattigdom i verden og den siste som kan stoppe klimaendringene, sa Ropstad.

KrF: – Ikke rom for mer skattekutt

Stortingsgruppene til både KrF og Venstre kommet på banen med krav til forhandlingene.

Finanspolitisk talsperson Tore Storehaug i KrF er helt klar på at bompengeavtalen gjør at det ikke er mye rom igjen for skatte- og avgiftslettelser slik Granavolden-plattformen lover.

– Nei, dette betyr hardere prioritering. Vi kan ikke ha store skatte- og avgiftslettelser. Vi kan heller ikke legge opp til en overstimulering av norsk økonomi eller en rask bruk av oljepenger, sier Storehaug til Klassekampen.

Får med Venstrekrav inn i forhandlingene

Stortingsrepresentant Guri Melby i Venstre har allerede kommet med krav om at pengene ikke skal tas av oljefondet. Samtidig sier hun:

– Både klima og utdanning treng tvert imot nye satsinger om me skal få til den grønne omstillinga me vil, og om alle skal få utdanning av like god kvalitet. Så disse pengene må hentast frå ein annan stad.

Høyre: – Partiene fronter sine hovedsaker

Finanspolitisk talsperson Henrik Asheim i Høyre tar kravene med knusende ro.

– Nå skal partiene fronte sine hovedsaker, men faktum er at alle partiene som nå sitter i regjering har vist at både skole og klima kommer høyt på dagsorden og blir budsjettvinnere. Jeg er helt sikker på at de fire partiene kommer til å se igjen mye god politikk vi kan stå for hver for oss, men også sammen, sier Asheim.

