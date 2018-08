KrF-nestleder om Listhaug: – Vi er vant til å leve med ulike beskyldninger

– Vi har vært vant til å leve med ulike beskyldninger, og likevel klart å ha et godt og konstruktivt samarbeid.

Det er KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstads kommentar til at Sylvi Listhaug, etter det NRK erfarer, blir fungerende nestleder i Frp.

Det kan skje allerede under sentralstyremøtet 3. september.

Til tross for at både Ropstad og flere i KrF har stilt seg svært kritiske til Listhaugs uttalelser tidligere, sier Ropstad at det vil vise seg hva slags nestleder hun eventuelt vil bli.

– Det er umulig å svare på. Det kommer an på hvordan hun velger å fylle den rollen, sier Ropstad.

Han mener det er opp til Frp selv, og bedyrer at de skal samarbeide best mulig med den som ender opp med å bli partiets nye nestleder etter Per Sandbergs avgang.

GODT SAMARBEID: – Sylvi er på lik linje med meg et engasjert samfunnsmenneske som er opptatt av å ivareta fremskrittspartiets interesser, sier partileder Siv Jensen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Siv Jensen: – Sylvi er et navn som kommer opp

– Nå er det vårt landsmøte i mai som skal velge ledelse i partiet. Det jeg har sagt i dag, er at det er naturlig at sentralstyret drøfter om vi midlertidig skal konstituere en nestleder, sier partileder i Frp Siv Jensen.

Ifølge Jensen er Listhaug en aktet politiker i partiet, som hun samarbeider godt med.

– Men vi har mange flinke politikere som står klar til å fylle tomrommet, sier Jensen.

Hun presiserer at det er opp til hele partiet å avgjøre nestlederspørsmålet under landsmøtet neste vår.

Til VG sier kilder at Siv Jensen og Sylvi Listhaug allerede i helgen skal ha avklart om Listhaug er interessert i å overta etter Sandberg.

– Listhaug kan fylle et tomrom etter Sandberg

– Det vil være forlokkende for flere i Frp å se på Sylvi Listhaug som nestleder, tror NRKs politiske kommentator, Lars Nehru Sand.

Han begrunner det med en intern regjeringsskepsis innad i partiet.

Som stortingspolitiker er Listhaug først og fremst bundet av partipolitikken – og ikke regjeringsplattformen. Hun kan således være en mer frittalende partipolitiker, og eventuelt ny første nestleder.

Nehru Sand mener det vil oppstå et slags maktvakuum i Frp nå som den mangeårige nestlederen går av.

– Hun kan fylle tomrommet etter Per Sandberg på en god måte. Hans popularitet internt i partiet har vært fallende over tid, blant annet som en følge av at han har blitt mer fiskeriminister enn Frp-nestleder.

SMART VALG: – Det vil være lurt av Siv Jensen å velge Sylvi Listhaug som nestleder for å roe ned kritikken i eget parti, sier politisk redaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen. Foto: Tor Linvollen

Politisk redaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen, mener det kan være lurt av Frp å velge Listhaug som ny første nestleder.

– For Siv Jensen er det smart å gjøre det. Fordi kritikken mot Sandberg kom både fra dem som vanligvis kritiserer regjerings-Frp, og fra de andre i partiet som ønsker seg en mer folkelig og direkte tale på toppen av partiet, sier Eilertsen.

– Skal man ta hensyn til dem, er det lurt å sette Listhaug der for å roe ned kritikken.