KrF-ministerens nye rådgiver var avhengig av porno

Det er gått en drøy uke siden Ulstein sammen med Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad rykket inn som KrF-statsråder i Erna Solbergs regjering.

Onsdag tok 38-åringen sin jomfruavgjørelse etter utnevnelsen, da han ga Gjermund Øystese (30) fra Bergen jobben som politisk rådgiver.

Det betyr at en tidligere sexrådgiver og en tidligere pornoavhengig sammen skal styre den norske bistandspolitikken.

Ulsteins nye rådgiver var med på å lage nettstedet HeltFri.net, som angivelig skal hjelpe folk å «bli fri» fra porno. I 2017 gjorde han et åpenhjertig intervju med det kristne iTro-magasinet, hvor han forteller at han som 17-åring selv var pornoavhengig.

«Perverst og egosentrisk»

– Avhengigheten er en skamfull ting, og jeg pinte alltid meg selv ekstra ved å holde meg borte fra Gud i flere dager etter jeg hadde sett porno. Det ble avgjørende for meg å forstå nåden, at Guds hånd alltid er strakt ut mot meg. Hans tanke er at jeg til tross for fall alltid kan gripe tak i hans utstrakte hånd, reise meg opp, børste av meg skammen og gå videre med Gud i full frihet, sa Øystese i intervjuet.

SNAKKET UT: I 2017 gjorde utviklingsministerens nye politiske rådgiver dette intervjuet med det kristne nettstedet iTro.no. Foto: Skjermdump / iTro.no

Den nå nyansatte politiske rådgiveren er videre sitert på at mediene og pornoindustrien lærer folk at sex er en pervers og egosentrisk ting, og at man må bli flinkere til å snakke om sex som det fine Gud har skapt det til å være.

Får sjef som elsker sex

I Utenriksdepartementet får Øystese en sjef som med bakgrunn som familie og samlivsrådgiver har vært opptatt av at man må bli bedre på å snakke om sex i kristne miljøer.

I 2015 var Dag Inge Ulstein toppkandidat til bystyret for Bergen KrF. Under partiets landsmøte det året havnet han på forsiden av VG, hoppende glad, under overskriften «– Sex er det beste som finnes».

– Det er viktig at alle føler seg trygge på å kunne utforske sex. Det er jo utrolig digg. Jeg tuller ikke med det. Jeg tror det er bra å være med å snakke opp det naturlige og gode ved det. Vi må bare kjøre på da, og si at «hallo, sex er det beste som finnes», sa Ulstein til Verdens Gang.

– Han er virkelig dyktig

På spørsmål fra NRK om hva han selv tenker rundt at han som tidligere sexrådgiver ansetter en tidligere pornoavhengig som nærmeste medarbeider, svarer utviklingsminister Ulstein:

– Skjønner at du spør, men han skal faktisk bidra med politikk og kommunikasjon i denne jobben. Noe han er virkelig dyktig på.

Ulstein ønsker ikke å svare på om han personlig mener porno er perverst, eller om man kan være en god kristen selv om man ser porno.

Har ønsket seg pornofilter

KrFs trolig påtroppende partileder, Kjell Ingolf Ropstad, har i årevis hatt kampen for et pornofilter på nett som en av sine hjertesaker.

– Som politiker synes jeg det er et spennende tiltak. Som pappa er jeg bekymret for at barn i Norge er på Europatoppen når det gjelder å se på porno, sa Ropstad til NRK i 2017.

Også Knut Arild Hareide er opptatt av temaet. Han fremholdt porno som en av flere saker hvor KrF og Frp stod milevis fra hverandre, da han kjempet for å ta partiet til venstre i fjor høst.

Startet fellesskap med andre porno-avhengige

Inntil nylig jobbet Dag Inge Ulsteins nye assistent i Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag. Der har han blant annet holdt foredrag for unge om tabubelagte tema, herunder pornografi, basert på sin egen erfaring:

– Jeg ønsket å bli fri fra det, og gikk til forbønn på sommerleirer, men hadde få jeg turte å snakke med. På Disippeltreningsskole etter videregående forstod jeg at de fleste guttene hadde slitt med dette. Jeg startet det vi kaller et lysfellesskap med fire andre i Bergen året etter. Her delte vi ærlig med hverandre, holdt hverandre ansvarlige og hadde Gud i sentrum, sier Øystese i iTro-intervjuet fra 2017.

NRK-kommentator: – Trenger å oppleves avklart og sexy

Før helgen kunne Vårt Land fortelle at tre av fire i barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstads politiske ledelse går i samme frimenighet.

Etter at utviklingsminister Ulstein onsdag ansatte sin rådgiver er hele KrFs regjeringsapparat komplett.

– Den nakne sannhet er at KrF sårt trenger statsråder som kan samle partiet og bidra til å løfte de på målingene. Hvis det politiske prosjektet oppleves både avklart og sexy er det sikkert å foretrekke for de fleste velgergrupper, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand i NRK.

POLITISK KOMMENTATOR: NRKs Lars Nehru Sand. Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Han mener KrFs lag i regjering er blitt som forventet når blå side gikk seirende ut.

– Det avgjørende for partiet er å kunne gi regjeringserfaring til en ny generasjon politikere. Det er lenge siden KrF sist var i posisjon og dermed alt i alt et mindre erfarent lag enn de andre regjeringspartiene kan stable på bena i 2019, sier Sand.

Politisk rådgiver Gjermund Øystese er orientert om at NRK skriver denne saken, men har ifølge pressevakt Stig-Øyvind Blystad i KrF ikke anledning til å kommentere den.