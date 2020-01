Hareide blir nå statsråd i en regjering med en regjeringsplattform han i fjor sa nei til. Han tapte som kjent kampen om partiets retningsvalg i regjeringsspørsmålet, og gikk av som partileder.

– Da jeg ringte ham, så virket han veldig gira og begeistret. Jeg kjenner ham jo som en person som ønsker å gjøre en forskjell i samfunnet, sier Ropstad.

– Han er vel en av de dyktigste politikerne vi har, og jeg er helt sikker på at han vil løfte samferdselspolitikken enda høyere. Han blir viktig for regjeringen, og for KrF, legger han til.

Ropstad mener det er stor entusiasme i KrFs rekker for den nye trepartiregjeringen.

– Og at Knut Arild Hareide stiller seg bak det, vil gjøre at enda flere KrF-ere gir sin tilslutning til dette prosjektet, sier han.

Ingen fotballstjerne

Knut Arild Hareide flirer litt av sammenligningen med fotballtrener og stjernesignering.

REGJERINGSPARTNERE: Landbruksminister Olaug Bollestad og samferdselsminister Knut Arild Hareide stod på hver sin side i striden om KrFs retningsvalg. Foto: Åse Marit Befring / NRK

– For å si det sånn; Kjell Ingolf har spilt fotball med meg, og vet at på fotballbanen er jeg ingen stjernesignering, sier han.

– Men, jeg håper jeg kan spille en rolle for KrF og denne regjeringen, legger han til.

Det gjelder både som samferdselsminister, og som brobygger mellom de to fløyene i partiet etter striden om retningsvalg. Hareide mener utnevnelsen av ham er et signal.

– Og det er et signal jeg tror partiet opplever raust fra ham, og som jeg tror reelt er med på å gjøre det lettere for KrF å gå videre som et samlet lag, sier han.

Utfordrer Ap

Ropstad tror på større gjennomslag for KrF i regjering, fordi de nå bare er tre partier. Samtidig ser han utfordringer fordi de ikke lenger har flertall i Stortinget. Nå utfordrer han Arbeiderpartiet på spørsmålet om iskanten. Den setter i praksis grensen for hvor langt nord det skal bli tillatt med oljeaktivitet.

– Dette handler om å sikre klima og miljø, sier han, og oppfordrer Ap til å ta stilling nå.

– Det mener jeg de burde. Og nå har de muligheten til eventuelt å bli med på et forlik, hvis Frp fortsatt ikke er villig til å følge rådene fra ekspertene i Faglig forum, sier han.

Ap har vist til stortingsmeldingen om saken, og vil ikke lande noe standpunkt før den kommer. I regjeringen har det vært sprikende meninger om iskanten. Stortingsmeldingen er ventet før påske.