Donald Trump signerte 23. januar en presidentordre som forbyr offentlig pengestøtte til ikke-statlige organisasjoner som informerer om abort som et alternativ i sitt arbeid med seksualopplysning, helsehjelp og familieplanlegging. Det er altså støtte til rådgivning, ikke å utføre aborter, den amerikanske administrasjonen setter foten ned for.

– Dette er en politikk vi advarer mot, for den fører til flere drepte og flere ulovlige aborter, sier leder Knut Arild Hareide i Kristelig Folkeparti.

Ifølge CARE og en rekke andre hjelpeorganisasjoner setter dette millioner av gravide i utviklingsland og konfliktområder i fare.

Republikansk tradisjon

Hareide sier at Trumps abort-ordre føyer seg inn i en rekke av republikanske presidenter som har gjort det samme.

– Ronald Reagan gjorde det i 1984, som Bush senior, Bush junior gjennomførte og nå altså Donald Trump den samme politikken, sier KrF-lederen.

Ber KrF kjempe for rett til abort

Kristelig Folkeparti har en restriktiv holdning til abort, men mener opplysningsarbeid og forebyggende arbeid om familieplanlegging er viktig, både utenfor landets grenser og her hjemme.

KrF nekter å si om de støtter Trumps anti-abort-lov

Kirkens Nødhjelp utfordret Kristelig Folkeparti til å kjempe for å sikre kvinners rett til abort, etter at USAs president Donald Trump har fjernet all bistand til organisasjoner som arbeider for kvinners rett til trygge og lovlige aborter, skriver Vårt Land.

– Vårt abortsyn står fast

– Vi advarer mot den politikken Donald Trump her prøver å føre. Samtidig har vi vårt abortsyn, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

Han mener de enkelte land må få ha sitt syn og at det ikke er vestlige lands oppgave å påføre utviklingsland en ny politikk, nye lover. Samtidig kan en via hjelpeorganisasjonene bistå med tiltak som sikrer færrest mulig dødsfall, en god familieplanlegging og god og trygg informasjon, mener han.