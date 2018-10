KrF har fått 299 nye medlemmer

Dermed har KrF fått samlet sett 251 flere medlemmer siden fredag i forrige uke, bekrefter KrF overfor NRK. Totalt hadde partiet 25.167 medlemmer registrert. Totaltallet er ikke oppdatert med alle nye medlemmer som har kommet til.

GLAD: Generalsekretær i KrF Hilde Frafjord Johnson tror både ut- og innmeldingene i partiet de siste dagene skyldes en spontan reaksjon på partilederens tale, men peker på at medlemsveksten også kan skyldes at partiet tidligere i uka satte i gang en vervekampanje. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er gledelig og veldig hyggelig at vi har fått så mange nye medlemmer, sier Hilde Frafjord Johnson, generalsekretær i KrF.

– I hvilken grad kan dere vite at medlemsveksten har med partilederens tale å gjøre?

– Vi kjenner jo ikke begrunnelsen til hvert enkelt nye medlem, men det er tydelig at det er mange som vil være med på KrF-laget for å bygge et varmere samfunn, noe som var hovedessensen i Hareides tale.

Generalsekretæren peker på at medlemsveksten også kan skyldes at partiet tirsdag i forrige uke satte i gang en vervekampanje.

I vervekampanjen i sosiale medier nevnes ikke Ap-samarbeidet.

– Uvanlig

Ifølge generalsekretæren er det likevel veldig uvanlig at så mange melder seg inn i løpet av fem dager.

– Vi fikk også mange innmeldinger i forbindelse med Listhaug-saken, men det skjer utrolig sjelden, så det er tydelig at det er en spontan reaksjon fra mange.

Ifølge Frafjord Johnson er det også sannsynlig at de 48 som meldte seg ut også skyldtes talen, og at det er et uttrykk for politisk frustrasjon.

Splittet parti

Fredag holdt KrF-leder Knut Arild Hareide en tale der han ber partiet vurdere å danne regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet istedenfor Erna Solberg som statsminister.

Rådet har skapt sterke reaksjoner blant fylkestopper i KrF. KrF-veteran Anne Ma Timenes krevde Hareides avgang etter utspillet, mens andre KrF profiler raser mot dem som sår tvil om Hareides lederskap.

Begge partiets nestledere, Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad, er uenige med Hareide i samarbeidsspørsmålet. De to vil ha KrF inn i den sittende regjeringen sammen med Høyre, Frp og Venstre.

Avgjøres 2. november

KrF har innkalt til ekstraordinært landsmøte på Gardermoen fredag 2. november. Der skal 193 delegater fra hele landet avgjøre saken.

– Stemningen er spent fordi vi er midt i en debatt om retningsvalg i partiet. Det er mange ulike meninger, sier generalsekretær Hilde Frafjord Johnson.

Partilederen har tidligere slått fast at partiet ikke kan fortsette som i dag, med å være et støtteparti på vippen som forhandler budsjett med Solberg-regjeringen, men i praksis har et uklart forhold både til borgerlig side og rødgrønn side.

Kristelig Folkepartis Ungdom, KrFU, vedtok 22. september å råde moderpartiet til å gå inn i den sittende regjeringen.