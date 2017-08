KrF går mot sitt dårligste stortingsvalg noensinne

I 1936 fikk KrF 1,4 prosents oppslutning i stortingsvalget, men da stilte de kun med liste i Hordaland. I samtlige stortingsvalg etter dette har partiet ligget på 5,5 prosent eller mer. Noen ganger mye mer.

Nå er velgerne nådeløse på meningsmålingene mot partiet som ledes av Knut Arild Hareide. For til tross for at mange av partiene på Stortinget vil samarbeide med KrF, er ikke velgerne like samarbeidsvillige.

De ser ut til å ha vendt partiet ryggen.

En vandring i mørkets dal

– KrF kan gå mot sitt dårligste valg noensinne. Helt siden 1945, da de for første gang stilte lister til stortingsvalget over hele landet, har de hatt høyere oppslutning enn det de ligger an til å få nå, sier professor Bernt Aardal ved UiO til NRK.

Meningsmålingene viser at det har gått dårlig lenge for KrF. På målingene Norstat gjør for NRK hver måned har ikke KrF og Hareide vært over sitt nåværende dårligste valgresultat (5,5 i stortingsvalget i 2009, red.anm.) siden andre verdenskrig.

Før det må vi helt tilbake til februar 2016 for å finne tilsvarende målinger.

Ser vi på gjennomsnittet av målingene på Poll of polls er bildet enda grimmere. Der har ikke partiet vært over bunnoteringen i 2009 siden september i 2015.

– På snittet av målingene ligger på rundt fem prosent. Det er ikke mer enn 0,6 prosentpoeng fra valgresultatet for fire år siden, men det er for lavt, sier Hareide.

Han er klar på at partiet ikke var fornøyd med 5,6 prosents oppslutning i forrige valg. Nå sier han at han ville vært fornøyd med et slikt resultat denne gangen.

– Vi må minst klatre opp til valgresultatet i 2013 eller helst opp i seks prosent i oppslutning for at jeg skal bli fornøyd. Det har jeg stor tro på at vi skal klare, for jeg opplever at folk ønsker mer og ikke mindre KrF-politikk, sier Hareide.

KrF trenger en hjertesak

Aardal sier årsaken til tingenes tilstand i KrF er sammensatt.

– Men KrF er nok et parti som trenger hjertesaker og kjernesaker i som for eksempel kontantstøtten for å binde sammen det som tradisjonelt er grunnfjellet av KrF-velgere. Dette er saker som også fenger ut over dem som tradisjonelt stemmer KrF, og det mangler de nå, sier Aardal.

Knut Arild Hareide blir spurt ut i partilederutspørringen på NRK P2 klokken 07:40 torsdag morgen.

Han sier partiet må mobilisere enda mer hvis de skal unngå å gjøre sitt dårligste valg siden 1936.

Det er Hareide innforstått med.

– Og det skal vi gjøre. Det er min jobb, sier KrF-lederen.