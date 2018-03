KrF freder stortingspresidenten til tirsdag

Olemic Thommessen (H) skal tirsdag redegjøre for Stortinget om den siste overskridelsen i Stortingets byggeprosjekt.

Thommessen er under hardt press etter at det tidligere denne måneden ble kjent at kostnadsrammen på Stortingets byggeprosjekt hadde økt til et anslag på 2,3 milliarder kroner.

Det er mer enn dobbelt så mye som prosjektet i sin nåværende form opprinnelig var budsjettert til i 2014 – og en halv milliard kroner mer enn Stortinget trodde det skulle koste så sent som i desember i fjor.

Kritisk til Thommessens uvitenhet

I dag krevde Ap-leder Jonas Gahr Støre at Thommessen trekker seg. Det var KrF som sørget for at Thommessen ble gjenvalgt som stortingspresident med knapt flertall i fjor høst. Det skjedde til tross for at han allerede da hadde fått skarp kritikk i forbindelse med byggesprekken.

KrF vil foreløpig ikke stille seg bak Aps krav, men avventer Thommessens redegjørelse tirsdag før de fatter sin beslutning om hans skjebne.

– Vi har fått svar på noe, men fortsatt står viktige spørsmål ubesvart. Det gjelder blant annet spørsmålet om hvor aktiv Thommessen har vært for å få informasjon om overskridelsene, sier Hans Fredrik Grøvan, stortingsrepresentant for KrF, til NRK.

– Stortinget vedtok i fjor sommer at vi skulle holdes løpende informert. Når presidenten sier at den siste sprekken kom som en overraskelse, stiller vi oss spørrende til hvordan det kunne skje, og om en har hatt tilstrekkelige følere ute.

PRESSET: Stortingspresident Olemic Thommessen møtte pressen etter å ha orientert de parlamentariske lederne i Stortinget om byggeprosjektet tidligere denne uken. Etter møtet har Arbeiderpartiet sluttet seg til dem som krever Thommessens avgang. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Fikk slakt – det kan felle ham nå

Byggeprosjektet har vært preget av stadige kostnadsoverskridelser og budsjettsprekker.

Selv har Thommessen sagt at den siste budsjettsprekken på en halv milliard kroner kom overraskende på ham, og at han ikke hadde noen anelse om at den da han orienterte Stortinget om situasjonen rett før jul.

Det er KrF svært kritisk til.

– Det er et veldig kritisk punkt. Selv om Thommessen sikkert er ærlig på hvilken informasjon han hadde da han informerte Stortinget før jul, så krever et så krevende prosjekt som dette tett oppfølging. Da må man hele tiden søke informasjon for å være sikker på at man er innenfor de marginene man skal være, sier Grøvan.

Riksrevisjonen slaktet byggeprosjektet i en rapport i fjor sommer og kritiserte presidentskapets manglende kostnadskontroll.

– Henger Thommessen i en tynn tråd?

– Vi har ikke lukket noen dører ennå. Men vi har også i bakgrunnen den knallsterke kritikken som Riksrevisjonen kom med i fjor. Den var alvorlig, og den danner også grunnlag for den vurderingen KrF skal gjøre, sier Grøvan.

Også Høyre skal ta stilling til om de fortsatt har tillit til Thommessen etter redegjørelsen.