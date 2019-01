KrF fortsatt under sperregrensen inn i forhandlingene

– Nå tror jeg det blir fint for partiene å få vise frem hva de får gjennomslag for i erklæringen, for nå går alle og venter, sier Unge Høyre-leder Sandra Bruflot, som besøkte regjerings­forhandlingene på Granavollen i dag.

To måneder har gått siden KrF tok sitt retningsvalg, og målingen er tatt opp etter at forhandlingene startet. Foreløpig uten tegn til særlig begeistring blant KrF-velgerne.

– Jeg tror vi må vente litt og se hvilke gjennomslag vi får i regjerings­plattformen og hvordan det tar seg ut i praktisk politikk, sier KrFU-leder Martine Tønnessen.

NRK og Aftenposten har inngått et samarbeid om å gjennomføre partimålinger, og dette er den første målingen i samarbeidet utført av Norstat.

Når Norstat spør velgerne for NRK og Aftenposten om hva de ville stemt hvis det var stortingsvalg i dag, svarer 3,7 prosent KrF. Det er bare 0,5 prosentpoeng mer enn i desember – en fremgang som er innenfor målingens feilmargin.

Partibarometer januar 2019 Norstat for NRK. Periode 2/1–7/1. 708 intervjuer. Feilmarginer fra 0,9–3,3 pp. Parti Endring +0,0 R 3,3 % +0,0 +0,4 SV 7,4 % +0,4 −2,4 AP 27,3 % −2,4 +0,7 SP 12,1 % +0,7 −0,4 MDG 2,4 % −0,4 +0,5 KRF 3,7 % +0,5 +0,3 V 3,1 % +0,3 +2,3 H 27,0 % +2,3 −0,9 FRP 12,2 % −0,9 −0,4 Andre 1,6 % −0,4 Kilde: Norstat

Unge Venstre ber om tyngre statsråder

Heller ikke Venstres fremgang er større enn feilmarginen eller stor nok til å sikre utjevningsmandater på Stortinget. Unge Venstre-leder Sondre Hansmark sier regjerings­forhandlingene er en anledning til å gjøre noe med det.

– Det er trist, men vi har ligget under sperregrensen en stund nå. Jeg tror det blant annet handler om at Venstre har valgt ganske små departementer. Nå kan man vurdere å gjøre en endring og ta noen større og tyngre departementer, sier han.

Partiet får en oppslutning på 3,1 prosent og kun to mandater på Stortinget, ifølge målingen.

Avstanden både Venstre og KrF har til sperregrensen er innenfor målingens feilmargin. Det kan altså hende at de faktisk ligger over 4 prosent, selv om målingen plasserer dem under.

Lars Nehru Sands analyse: Det blinker rødt for regjeringsprosjektet til Erna

FpU-nestleder Andreas Brännström, KrFU-leder Martine Tønnessen, Unge Venstre-leder Sondre Hansmark og Unge Høyre-leder Sandra Bruflot besøkte forhandlingsdelegasjonene på Granavolden gjæstgiveri i dag. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Rødgrønt flertall

Nok en gang får de rødgrønne partiene flertall på Norstats måling for NRK. Dersom målingen hadde vært valgresultat, kunne Jonas Gahr Støre dannet regjering med SV og Sp, uten støtte fra verken Rødt eller MDG.

De tre partiene ville fått 88 av 169 mandater hvis målingen var valgresultat.

Laster Highcharts-innhold

– Målingen viser at det borgerlige prosjektet er svekket. Det er grunnlag for flertall for en annen regjering enn Høyre-regjeringen vi har i dag. Jeg tar det som et tegn fra vanlige folk på at de ikke er fornøyd med retningen de tar landet i, sier Ap-nestleder Hadia Tajik.

Ap-nestleder Hadia Tajik. Foto: Margaret HElland / NRK

– Men 27,3 prosent er ikke et godt resultat for dere heller?

– Selv om denne målingen er mer positiv enn det vi så for noen måneder tilbake, er ikke dette et nivå vi er fornøyd med. Vi kommer ikke til å lene oss tilbake, men skal brette opp ermene og drive en heftig valgkamp, sier Tajik.

Kun 0,1 prosentpoeng skiller nå Frp og Sp på målingen, og de to partiene får like mange mandater.

Statsminister Erna Solberg (H), finansminister Siv Jensen (Frp), kulturminister Trine Skei Grande (V) og KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad på Granavollen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Bedre i kommunevalg

Arbeiderpartiets tilbakegang til 27,3 prosent oppslutning til Stortinget er også innenfor målingens feilmargin. I målingen har vi også spurt velgerne hva de ville stemt i et kommunevalg. Ap kan trøste seg med at de da får bedre oppslutning.

Partiet ville fått 31,1 prosent av stemmene hvis det var kommunevalg i dag, ifølge målingen. Det er 1,9 prosentpoeng mindre enn i 2015.

– Vi hadde et svært godt resultat i lokalvalget 2015. Det er noe vi skal strekke oss etter. VI har mange dyktige kandidater rundt om i landet, og skal stå på for å vise frem dem og politikken de fører, sier Tajik.

Målingen gir de øvrige partiene følgende oppslutning dersom det hadde vært kommunevalg i dag: Frp 8,1 prosent, Høyre 26,9 prosent, KrF 4,4 prosent, Rødt 3,7 prosent, Sp 10,3 prosent, SV 5,3 prosent, Venstre 3,1 prosent, MDG 4,9 prosent, andre 2,3 prosent.