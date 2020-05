KrF fikk gjennomslag for full sal i Stortinget

– Vi har vurdert mange alternativer for best mulig å ivareta smittevernhensyn med 169 representanter i salen, sier stortingspresident Tone W. Trøen (H) etter møtet i Stortingets presidentskap i dag.

VURDERTE MANGE ALTERNATIVER: Stortingspresident Tone W. Trøen (H) Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Andre muligheter som er drøftet er votering i puljer, og votering på ulike steder med halvparten av representantene i salen og den andre halvparten i et annet rom i Stortinget.

Smittevern og tidsbruk

– Problemet er at heller ikke de løsningene ivaretar smittevernet på noen særlig god måte. Avstemningen ville også ta mange timer, sier Trøen til NRK.

Hun mener dessuten det er viktig at representantene stemmer fra sin plass i salen, slik at det blir mulig å se i ettertid hva hver enkelt har stemt.

Dyrt pleksiglass

Løsningen blir altså pleksiglass mellom representantene på dobbeltsetene i Stortinget. Prislappen er på 225 000 kroner.

– Det var et enstemmig presidentskap, men jeg må jo si at jeg beklager sterkt at KrF tvinger gjennom dette, sier Frps mann i presidentskapet, Morten Wold til VG. Det var VG som omtalte saken først.

Wold mener dette er en utgift skattebetalerne kunne vært spart for.

På Facebook reagerer Frp-leder Siv Jensen også kraftig på pengebruken.

– Det er helt vilt å bruke en kvart million kroner på et midlertidig tiltak, for bare én votering i stortingssalen. Vi har greid oss godt gjennom behandlingene i Stortinget de siste ukene, hvor vi har begrenset hvor mange som sitter i salen, av hensyn til smittevern, skriver Jensen på Facebook.

Ville ha full sal

KrFs partileder Kjell Ingolf Ropstad sa til NRK på mandag at han ville kreve full sal i håp om å vippe flertallet i egen retning.

Partiet er sterkt mot flere av endringene i bioteknologiloven som Ap, Frp og SV er blitt enige om.

De tre opposisjonspartiene har flertall på Stortinget, men flertallet er knapt. KrF-ledelsen har jobbet hardt for å overtale særlig politikere fra Frp til å snu, i håp om å frata de tre partiene flertallet iallfall på noen av forslagene.

Kan bli stående til sommeren

– Så vil også pleksiglass mellom plassene være et smitteverntiltak som kan være noe vi bruker ut sesjonen. Vi må jo erkjenne at det er en risiko når to personer sitter så tett som man gjør i stortingssalen, sier Trøen.

Under koronakrisen har ordningen vært at 87 av de 169 representantene skal være til stede ved møtestart og votering, med samme styrkeforhold mellom partiene som hvis alle er på plass. Den ordningen blir videreført også hvis pleksiglasset blir stående, ifølge stortingspresidenten.

