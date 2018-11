KrF ber om 266 kroner mer i barnetrygd

– Dette er et historisk løft for barnetrygden, som har vært uendret i over 20 år, og i realiteten svekket, sier KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad til NRK.

I dag legger han frem partiets alternative statsbudsjett, før han skal sette seg ned med de finanspolitiske talspersonene fra Høyre, Venstre og Frp for å forhandle om neste års statsbudsjett.

Med mulig regjeringssamarbeid på trappene, ser han en anledning til å slå på stortromma i en viktig KrF-sak.

– Vi er i en situasjon der regjeringspartiene ønsker at KrF skal komme inn i regjering. Forhandlingene om statsbudsjettet blir en viktig test for om det er grunnlag for det, sier Ropstad.

Skepsis i Høyre

Siden 1996 har barnetrygden stått fast på 970 kroner i måneden. Det betyr i praksis at den blir mindre verdt for hvert år som går.

Regjeringspartiene har tidligere sagt nei til KrFs forslag om å øke barnetrygden med 300 millioner kroner. Det ville bare gitt nok til to bokser leverpostei i måneden. Nå øker Ropstad satsingen til 4 milliarder kroner i året.

Siden en slik endring først vil tre i kraft 1. mars, blir prisen på 2019-budsjettet 3,3 milliarder kroner. På sikt vil KrF øke totalsummen med hele 10 milliarder kroner.

– Vi er villige til å diskutere barnetrygden med KrF, men å ta inn 20 år med stillstand på et par budsjetter, tror jeg blir i overkant dyrt, sier Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim til NRK.

DYRT: Høyres finanspolitiske talsperson Henrik Asheim syns fire milliarder kroner blir i meste laget. Her er han sammen med Abid Raja (V) og Helge André Njåstad (Frp) under vårens forhandlinger om revidert budsjett. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

For han blir ikke saken bedre av at Ropstad ønsker å finansiere satsingen ved økte skatter for familier som tjener over to millioner kroner i året. Også familier med lavere inntekt enn dette skal betale noe mer skatt, men ikke de som tjener under 500.000.

– Vi er jo en regjering som har senket skattene og som har fått det til i budsjettforlik med KrF. Vi er kritiske til å øke skattene, dette må omprioriteres innenfor budsjettet som foreligger, sier Asheim.

Skal forhandle om regjeringsmakt

Asheim mener KrFs ønske om å gå inn i Solberg-regjeringen ikke øker sjansene for gjennomslag i forhandlingene om statsbudsjettet.

– Vårt poeng har hele tiden vært at de skal få gjennomslag i en regjeringsplattform, hvis de velger å gå inn i regjeringen. Alt trenger ikke løses i et budsjettforlik, noe kan også diskuteres i en regjeringsplattform på et helt annet kontor, sier han.

Ropstad sier han likevel er optimistisk for å få gjennomslag for milliardkravet allerede nå.

– Dette vil være en av de viktigste sakene for KrF, og vår hovedprioritet i budsjettet. Vi har også tidligere fått gjennomslag for saker de ikke har vært så begeistret for, sier han.