Krever umiddelbar inspeksjon av flere helikoptermodeller etter Alta-ulykken

Statens havarikommisjon for transport har tirsdag startet arbeidet med å forsøke å finne årsaken til at et helikopter med seks personer om bord styrtet utenfor Alta 31. august.

Fem unge altaværinger og piloten av helikopteret mistet livet i ulykken.

I en pressemelding skriver havarikommisjonen at de sammen med helikopterprodusenten Airbus og motorprodusenten Safran helicopter engines har gjort de første undersøkelsene av helikoptervraket.

I pressemeldinga skriver de også at Airbus nå har beordret en umiddelbar inspeksjon av alle nyere helikoptre av modellene AS350, AS550 og EC130. De beskriver inspeksjonen som en «føre var»-inspeksjon.

Skal inspisere en aksling

Det Airbus vil inspisere på helikoptrene er akslingen mellom hovedgirkassa og motoren.

Havarikommisjonen understreker at de ikke er har konkludert med hva som var årsaken til ulykken.

De vil se på et samlet bilde av blant annet tekniske funn, funn på ulykkesstedet og vitneobservasjoner for å fastslå hva som førte til at helikopteret krasjet.

Delene fra ulykkeshelikopteret lagt ut hos havarikommisjonen på Kjeller. Foto: Statens havarikommisjon for transport

Var nytt i juni

NRK har tidligere fått bekreftet at helikopteret var nytt i juni.

Ifølge pressemeldinga fra havarikommisjonen har helikopteret fløyet under 73 timer totalt.

Minneenheten fra helikopteret er mer varmeskadd, enn man først antok. Derfor har det vært mer utfordrende for havarikommisjonen å hente ut informasjon fra den.

Slik fløy helikopteret den siste turen som endte styrt. Helikopteret styrtet omtrent kl. 17.05 i en fjellskråning i Kvenvik-området, sørvest for Alta. Grafikk: Morten Skramstad / NRK

Politiet har så langt avhørt om lag 30 vitner.

Gravlagt

Det var i forbindelse med en guided tur helikoptertur under festivalen Høstspell at flyet krasjet.

Onsdag ble den første av de seks omkomne gravlagt. Dagene fremover skal flere av de seks gravlegges.

De fem unge altaværingene var i alder 19-22 år. I tillegg omkom også piloten som hadde svensk statsborgerskap.