Krever taktskifte i kampen mot kriminelle nettverk i arbeidslivet

– Det er på tide med taktskifte i kampen mot kjeltringer i arbeidslivet, sier stortingsrepresentant og talsperson på arbeidsliv i Arbeiderpartiet Fredric Holen Bjørdal.

NRK omtalte onsdag boka «Svartmaling: Kriminelle bygger Norge» av journalist Einar Haakaas. Der kommer det frem hvordan de kriminelle nettverkene i løpet av få år overtatt store deler av norsk malerbransje.

Nettverkene skal ha å utført jobber i regjeringskvartalet, skattedirektoratet, forsvarsdepartementet, og til og med i politiets egne lokaler.

I vår ble 31 forslag til endringer i reglementet knyttet til arbeidslivet nedstemt. Bjørdal mener regjeringen har sviktet når det gjelder på dette området.

KREVER KRAFTTAK: Fredric Holen Bjørdal mener regjeringen har sviktet i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Foto: Arbeiderpartiet

– Nå må vi samle alle gode krefter og få til et krafttak for at det skal bli lettere å være seriøs i næringen.

– Har hatt resultater

Arbeidsminister Anniken Hauglie erkjenner at det er «helt uholdbart det man ser enkelte steder», men tilbakeviser at regjeringen ikke har prioritert problemstillingen.

– Regjeringen har satt ned store ressurser, og styrket samarbeidet med parter i arbeidslivet de siste årene, sier Hauglie.

Hun trekker frem arbeidslivskriminalitetssentre som et avgjørende tiltak. A-krimsentrene er samlokaliserte sentre som skal fungere som en spydspiss i kampen mot arbeidslivskriminalitet og sikre bedre informasjonsdeling.

– Vi ser dette gir gode resultater, virksomheter settes ut av spill, hevder hun.

A-krimsentrene får universelt godt skussmål. Den eneste kritikken fra Byggenæringens Landsforening er at de gjerne skulle hatt flere av dem. NRK erfarer at BLN ønsker et arbeidskriminalitetssenter i hvert politidistrikt.

ENIGHET: Hans Olav Syversen sier Stortinget er enig om virkemidlene som skal til for å bøte med kriminaliteten. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Enighet på Stortinget

En av fordelene med sentrene er at de styrker informasjonsutvekslingen. Her mener Hans Olav Syversen (KrF) at det finnes rom for forbedring.

– Slik det er nå er det en Berlin-mur mellom etatene. De eneste som tjener på det er de kriminelle nettverkene, sier lederen i finanskomiteen.

Han mener det er mye å tjene på at etater kan utveksle erfaringer og advare hverandre mot useriøse aktører. I dag er det blant annet på grunn av personvern begrenset hvor mye informasjon som er tilgjengelig mellom offentlige etater.

– Arbeidstilsynet må for eksempel utveksle opplysninger med skatt og politi slik at det som avdekkes ikke holdes skjult for andre etater, sier Syversen.

Han sier også at det er enighet på Stortinget om at det må gjøres ytterligere tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Syversen mener regjeringen har fått den fullmakten de trenger fra Stortinget for å igangsette flere virkemidler.

– Jeg opplever at vi er enige om virkemidlene. Regjeringen har fått en solid arbeidsordre fra et samlet storting, så det kan man ikke skylde på.