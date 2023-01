Krever svar fra Vestre om matpriser: – Tålmodigheten er slutt

Torsdag morgen møtte syv matgiganter opp på næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sitt kontor for å gi svar på hvorfor matprisene stiger så raskt.

Det siste året har matprisene steget med 11,5 prosent.

1. februar er det ventet et nytt prishopp på opptil 10 prosent, ifølge NRKs opplysninger.

I etterkant av dagens møte varslet Vestre og matminister Sandra Borch (Sp) tre nye tiltak for å få ned matprisene.

Men regjeringens planer imponerer ikke partiene på Stortinget.

Regjeringens nye tiltak Ekspandér faktaboks Marginstudie:

For å se hvor marginene i verdikjeden blir av. Regjeringen ønsker mer åpenhet i prisdannelse og et større innsyn i hva som skjer med prisen på et produkt fra den forlater bonden og havner i butikkhyllen. Konkurransetilsynet:

Regjeringen vil be Konkurransetilsynet om å sjekke hvorfor det foregår det Vestre omtaler som «omfattende» prissignalisering i markedet. Prisvinduene:

Regjeringen vil utrede hvordan prisdannelsen i markedet faktisk skjer. To ganger i året – i februar og juli – kan aktørene øke prisene. Regjeringen ønsker å få et større innblikk i hvordan det faktisk foregår og hvordan det fungerer. Kilde: Pressekonferanse med Sandra Borch og Jan Christian Vestre.

Kaller Vestre inn på teppet i Stortinget

Venstre ber nå næringsministeren om å komme til Stortinget for å forklare hvordan han vil få matprisene ned.

– Mens dagligvareprisene har økt med 11,5 prosent på ett år, har ikke næringsministeren gjort annet enn å snakke masse om de og bestille stadig nye utredninger.

Det sier Venstre-politiker Alfred Bjørlo.

Venstre-politiker Alfred Bjørlo ber næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) komme til Stortinget for å forklare hvordan han skal få matprisene ned. Foto: Annika Byrde / NTB

– Vestre har ignorert at våren 2022 ga Venstre og andre partier på Stortinget marsjordre til regjeringen om å iverksette et helt arsenal av tiltak for mer konkurranse og lavere priser på dagligvarer.

Men så langt er ingenting av det Stortinget vedtok på plass, sier Bjørlo.

– Alt vi har fått er mye prat og medieutspill. Senest i dag med varsel om to nye utredninger.

– Nå er Venstre sin tålmodighet slutt, understreker han.

– Prater og prater

Heller ikke Høyre ser seg fornøyd med regjeringens innsats.

– Vestre prater og prater om alt han skal gjøre for å få ned prisene. Det er fint og flott, men det skjer som vanlig lite, sier Høyre-politiker Lene Westgaard-Halle.

Hun peker på at Stortinget løftet en lang rekke utfordringer knyttet til konkurransen i verdikjeden for dagligvarer før sommeren.

Høyre-politiker Lene Westgaard-Halle er ikke fornøyd med regjeringens tiltak for å få ned matprisene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Her ble regjeringen tvunget til å følge opp en rekke tiltak, blant annet på prisdiskriminering som Vestre skulle levere til Stortinget innen utgangen av 2022.

– Vi har fortsatt ikke hørt noe annet enn masse ord om alt han skal gjøre i media, tilføyer hun.

– Følg med i timen

Medlem av næringskomiteen på Stortinget Per Vidar Kjølmoen (Ap) mener kritikerne tar feil.

– Ingen blir overrasket over at Høyre og Venstre mener det skjer for lite, men det er jo påfallende at Westgaard-Halle selv ikke følger med i timen.

– Regjeringen har sendt to forslag om prisdiskriminering på høring i høst, og rapportert tilbake til Stortinget om dette i desember, sier han.

Per Vidar Kjølmoen er medlem av næringskomiteen på Stortinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kjølmoen viser til at Stortinget har vedtatt en rekke tiltak for å bedre konkurransen i dagligvaremarkedet i både denne og den forrige stortingsperioden og at Arbeiderpartiet har støttet disse.

– Det vi trenger nå er en ansvarlig debatt, og at vi sammen er tydelige på at alle aktørene i dagligvaremarkedet må vise samfunnsansvar.

Økte matpriser Sammenligningen av matvarepriser og lønnsutviklingen sier noe om du får mer, mindre, eller like mye for pengene. Når utviklingen på matvarepriser er høyere enn lønnsutviklingen betyr det at maten har blitt dyrere. Begge tallene er gjennomsnitt for angitt periode. Les mer om kilder og forbehold her. Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling Matvarer Des 2021 – des 2022 + 11,5 %

Lønnsutvikling Anslag for 2022 + 3,9 %

– Må snarest følges opp

Nestleder Torgeir Knag Fylkesnes i SV er positiv til at regjeringen nå vil hente inn mer kunnskap, men presiserer at jobben ikke er ferdiggjort.

Nestleder i SV Torgeir Knag Fylkesnes. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– Det må snarest følges opp av konkrete tiltak om det viser seg at prisene er satt urimelig høyt og kostnadene lempes uforholdsmessig over på husholdningene midt i dyrtiden, sier han.

Fylkesnes sier regjeringen må forstå at spørsmålet handler om hvem sin bunnlinje som skal reddes.

– De som troner øverst på listen over Norges rikeste, eller norske husholdninger? spør han.