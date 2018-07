Krever slutt på «ulovlig» sms-gebyr hos fastleger: - Drøy arroganse

Pasienter betaler nå tolv til atten kroner for å bestille legetime med sms. Anne Kristin Vie er fagdirektør i Forbrukerrådet, og forteller at dette er i strid med reglene for pasientbetaling.

Anne Kristin Vie er fagdirektør i Forbrukerrådet. Hun sier at legene ikke har lov til å sende regningen fra sine leverandører til pasientene. Foto: Forbrukerrådet / Ole W. Jacobsen

– Legene har ikke lov til å sende regningen fra sine leverandører til pasientene. Vi er utålmodige etter at de rydder opp, for her har det skjedd lite, sier Vie.

Forbrukerrådet sender derfor nå brev til Telenor og Telia, som krever inn dette gebyret.

– Vi vet at legene kan velge seg en leverandør som sender regningen dit den skal; nemlig til deres eget kontor. Når legene ikke viser vilje til å følge opp, vender vi oss derfor nå til Telenor og Telia for å se til at loven blir fulgt, sier hun.

Teleoperatørene har hittil avventet en rettslig avgjørelse på dette, da en leverandør av en slik sms-tjeneste gikk til søksmål mot Helsedirektoratet.

En av mange klager på SMS-tjenesten Foto: Skjermdump

– En arroganse som er drøy

Fram til det foreligger en rettslig avgjørelse, har Helsedirektoratet myndighet til å tolke regelverket. Og Helsedirektoratet har konkludert med at praksisen med sms-gebyr er ulovlig. De slår fast at pasientene kun skal betale fastsatte egenandeler.

– De har vær tydelige på at det her ikke er lov. Man kan ikke ilegge gebyr som er i strid med det regelverket fastlegene er pliktige til å følge, sier Vie.

Vie understreker derimot at å bestille legetime med sms er en god tjeneste.

– Det har gjort bruk av legekontor mye enklere, men det at legene fortsetter å kreve inn sms-gebyr viser en arroganse som er drøy, sier hun.

Oddvar Faltin i pasientombudet i Oslo og Akershus sier at det fort kan bli dyrt for pasienter som går ofte til legen.

Oddvar Farlin i pasientombudet i Oslo og Akershus sier at det fort kan bli dyrt for pasienter som går ofte til legen. Foto: Rushda Syed / NRK

– Mange reagerer på at de må betale for noe som det ikke er lov å ta betalt for. For dem som er ofte hos fastlegen, og må bestille time flere ganger i måneden, synes dette fort blir mye penger. Det er gjerne de med kroniske sykdommer som ikke har all verden i inntekt, sier Farlin.

Nestleder i allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev, sier at pasientene har flere alternativer til å bestille time.

Nestleder i allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev. Foto: Legeforeningen

– Pasientene kan ringe til legekontoret, de kan sende e-post og det er mange legekontorer som har tjenester som ikke krever betaling.

Oppfordrer ikke til å bruke sms-tjeneste

Klev påpeker at sms-tjenesten er frivillig, men oppfordrer ikke pasientene til å bruke den nå.

– Vi er opptatt av at alle har lovlige alternativer, og oppfordrer derfor ingen til å bruke denne tjenesten nå.

Han sier allmennlegeforeningen venter på en ny digital løsning.

– Alle pasienter, via portalen Helse-Norge, skal kunne logge seg inn og finne sitt legekontor. Dessverre har det tatt veldig lang tid å få legekontorene til å koble seg på denne tjenesten, sier Klev.