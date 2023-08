I dag samler statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) hele regjeringen på Statsministerens kontor for å meisle ut statsbudsjettet for 2024 på den siste av årets to budsjettkonferanser.

– Det er ingen grunn til å ikke vise kortene når de er ferdige på fredag. Det er denne uken alt avgjøres, sier Nikolai Astrup til NRK.

Henrik Asheim og Nikolai Astrup mener regjeringen må fortelle hva som skjer med de midlertidige skattegrepene som ble tatt i fjor. Foto: Mats Rønning / NRK

Sammen med nestleder Henrik Asheim går han nå ut og krever svar på hva som skal skje med den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften på inntekter over 750 000 kroner.

Ekstraskatten ble innført i år. Og den har foreløpig ikke fått noen sluttdato. Regjeringen regner med å hanke inn omkring 8 milliarder kroner på avgiften i år.

– Når bedriftene har denne ekstra regningen på sine ansatte som tjener over 750 000 kroner, bør de faktisk få beskjed ettersom budsjettlekkasjene fyker veggimellom for tiden, om de skal betale dette neste år eller ikke, sier Asheim.

Mener det haster

Budsjettforslaget legges først fram for Stortinget 6. oktober, men ferdigstilles langt på vei denne uka – få dager før kommunevalget 11. september.

Asheim mener det haster for bedriftene som nå skal planlegge for hvilke kostnader de har i året som kommer.

– Det som virkelig haster å få avklart for folk – hvis regjeringen først har begynt å lekke – er disse helt håpløse midlertidige skattene, sier Asheim.

UTFORDRET: Henrik Asheim fikk en rekke tøffe spørsmål fra fjerdeklassingene fra Svendstuen skole i Oslo, som besøkte Høyres valgbod på Karl Johan i går. Men det var naturlig nok skolemat og mobilbruk framfor midlertidig arbeidsgiveravgift som var tema. Foto: Mats Rønning / NRK

Regjeringen har nemlig ikke bare innført en midlertidig arbeidsgiveravgift. Også en annen kriseskatt har kommet til, nemlig det såkalte høyprisbidraget på kraft som ble innført som følge av ekstraordinære strømpriser.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har avvist at det kommer nye, store skattegrep neste år, selv om det var «nødvendig og riktig» å innføre lakseskatt og høyprisbidrag på kraft.

I et brev til Stortinget i mars i år bekreftet Vedum «at det legges til grunn at høyprisbidraget avvikles senest innen utgangen av 2024»

– Skjebneuke

Nikolai Astrup, som er Høyres energipolitiske talsperson, mener vi er inne i en «skjebneuke for fornybarnæringen».

– De må vise kortene. Det er helt avgjørende, spesielt for kraftnæringen, men også for kompetansenæringen, å vite hvilke rammevilkår som kommer til å gjelde. Hvis vi skal nå klimamålene innen 2030, har vi hastverk. Da teller egentlig hver uke, sier Astrup og fortsetter:

– Det er ingen som kommer til å gjøre investeringsbeslutninger innenfor for eksempel vindkraft, før de vet hva som skjer med grunnrettingsskatten på vindkraft. Nå kortslutter mangel på kraft klimapolitikken, og det er regjeringens ansvar å gjøre noe med.

I Stortinget må regjeringen forhandle med SV for å få flertall for budsjettet. Høyre spør seg også hvordan regjeringen skal finansiere alle satsingene sine.

Regjeringens budsjettlekkasjer Ekspander/minimer faktaboks Heller ikke denne gang har det skortet på budsjettlekkasjer fra sittende regjering i en pågående valgkamp. Her er noen eksempler fra de siste ukene: Byggestart i 2024 for ny Oslofjordtunnel, med en totalpris på 6,5 milliarder kroner.

Sette i gang arbeid med 6 av 12 tunneler på nye E6 gjennom Sørfold i Nordland, det settes av totalt 4 milliarder.

Samling av campus på NTNU i Trondheim, 178 millioner på 2024-budsjettet, totalramme på 6,6 milliarder.

300 millioner til 1500 nye sykehjemsplasser, gjennom økt investeringstilskudd.

63 millioner til beredskapslager for matkorn

Takk for sist?

Når Høyre nå ber regjeringen vise kortene og fortelle hvordan de skal finansiere satsingene sine, er det en tydelig parallell til utspillet som ledertroikaen i Arbeiderpartiet kom med rett før sommeren.

– Er det litt sånn takk for sist, dette her?

– Nei, altså den gangen la jo vi også fram flere av de inndekningene. Men det er klart at akkurat nå som det er valgkamp, så fyker man rundt og lover penger som skal komme hit og dit, sier Asheim.

SKAL BORT: Næringsminister Jan Christian Vestre sier den midlertidige arbeidsgiveravgiften skal bort. Men når det skal skje, er han ikke tydelig på. Foto: Alf Simensen / Alf Simensen

Næringsminister og Ap-nestleder Jan Christian Vestre var med å fremme kravet til Høyre om å vise kortene sine i juni.

– Når kommer en avklaring på hva som skjer med den ekstraordinære, midlertidige skatteøkningen på inntekter over 750 000?

– Der har regjeringen vært tydelig helt fra i fjor på at det er et situasjonsbestemt tiltak. Når vi ser at presset i økonomien begynner å dempe seg og vi har kontroll på inflasjonen, er meningen at dette skal fases gradvis ut. Så vil regjeringen i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet komme tilbake til hvordan vi gjør det.

– Så du kan ikke garantere at det skjer neste år?

– Jeg kan garantere at den midlertidige økningen i arbeidsgiveravgiften skal fases ut, sier Vestre til NRK.

Fire mål for 2024

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum har på forhånd trukket fram fire hovedutfordringer i neste års budsjett:

Få ned prisveksten.

Holde folk i arbeid.

Sikre fortsatt gode velferdstjenester.

Styrke norsk beredskap.

Den ekstremt høye prisveksten dempet seg noe i juli, og Vedum tror toppen er nådd.

– Vi mener at vi i noen måneder til vil ha fortsatt ganske høy prisvekst. Men at vi er ved toppen og på vei ned. Det er veldig, veldig bra. Det er det vi legger til grunn når vi lager budsjettet, sa han da han holdt det såkalte augustforedraget denne uken.

Ap-nestleder Vestre svarer som følger på spørsmålet om hva som er det viktigste akkurat nå:

– Det er at vi fortsatt jobber for å få prisveksten ned, trygge norske arbeidsplasser og ikke minst bidra til et rettferdig budsjett som får ned forskjellene mellom folk i Norge, ikke øker dem.

– Hvorfor var det nødvendig å øke skatten så kraftig og øke også skatten på disse høye lønningene?

– I møte med den største inflasjonen siden jappetiden tok regjeringen ansvar og gjorde nødvendige grep for å hindre at historien fra 80-tallet, med renter opp i 16–18 prosent fikk gjenta seg. Det betyr også at vi måtte se på vårt spleiselag en gang til og gjøre noen situasjonsbestemte endringer i skatteopplegget, sier han.

– Har virket

Vestre sier regjeringens budsjettgrep har virket etter hensikten:

– Vi begynner nå å få kontroll på prisveksten. Det er høy sannsynlighet for at vi også nærmer oss rentetoppen og at rentene kanskje skal ned allerede til neste år. Det er svært gode nyheter både for folk og bedrifter over hele Norge, sier han.

Regjeringen kan også glede seg over at antallet uten jobb her til lands ikke har skutt i været i takt med renta. Bare 2,1 prosent står uten jobb, ifølge Navs ferskeste tall.

I augustforedraget forsikret finansministeren om at «grunnleggende velferdstjenester skal prioriteres». Samtidig varslet han at regjeringen må bruke rundt 40 milliarder kroner på konsekvensene av Ukraina-krigen i 2024. Prognoser viser at det kommer 70 000 ukrainere til Norge i 2023 og 2024.

– Det må vi bare gjøre. Hvis den typen oppførsel som Putin står for får gjennomslag, truer det også oss som naboland, sa Vedum.

Også politiets budsjetter blir styrket, og det blir satt av penger til beredskapslager for matkorn.