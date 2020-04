Krever krisepenger for å håndtere smittevern i skolen

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Etter seks uker med hjemmeskole, åpner i dag skolene igjen for elever på 1. til 4. trinn.

Elevene skal være i grupper på rundt femten, holde 1 meter avstand og ikke dele på skoleutstyr. Hyppigere renhold står også sentralt i veilederen.

Men lederen i Skolenes landsforbund er urolig for om ressursene strekker til.

– Jeg er redd vi ikke skal kunne klare det mer enn et par dager. Vi ønsker ikke å være dem som starter en smitterunde to med korona, sier forbundsleder Anne Finborud i Skolenes Landsforbund.

Skolenes landsforbund er med i LO og organiserer lærere, skoleledere, førskolelærere og annet fagpersonell innen utdannings- og oppvekstsektoren.

– Trenger milliarder

FORBUNDSLEDER: Anne Finborud i Skolenes Landsforbund. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

– Hva hadde du trengt for å følge veilederen med smittevernregler?

– Det er snakk om milliarder. Det er ganske gode og konkrete smittevernregler, men vi trenger bemanning. Vi trenger rengjøringspersonale, lærere, miljøarbeidere, vernepleiere. Vi trenger alt dette for å kunne møte elevene på en trygg måte, mener Finborud.

Hun frykter en konsekvens av manglende ressurser kan bli at foreldrene ikke sender barna på skolen.

Kunnskapsminister Guri Melby sier kommunene allerede har fått 5 milliarder ekstra på grunn av koronakrisen. Finborud hevder de pengene er brukt opp.

– Vi tok en ringerunde til ordførere, og de sa at de pengene var brukt opp før de kom, ikke minst på grunn av manglende skatteinntekter, sier Finborud.

Melby: – Ressursene finnes

KUNNSKAPSMINISTER: Guri Melby (V). Foto: Terje Pedersen

Melby avviser ikke at det kommer mer penger senere, men svarer at pengene som gikk til kommunene blant annet skal brukes på økt renhold.

– Vi må kunne forvente at kommunene rundt omkring også prioriterer dette her når det så viktig, sier Melby.

Hun påpeker at inndeling i grupper på 15 for 1.–4. klasse er gjort fordi de har klart å oppfylle en lærernorm som sier maksimum 15 elever per lærer.

– Det betyr at ressursene finnes, sier Melby.

– Jeg har forståelse for at Anne Finborud og lærerne opplever at de er satt i en krevende situasjon. De har på en drøy uke vært nødt til organisere skolehverdagen på en helt annen måte. Noen må gjøre andre oppgaver enn i dag, men ressursene er der, hevder Melby.