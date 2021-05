Krever husleiekutt fra Sanner

NRK har vist at Staten ikke gir husleiereduksjon selv om de har oppfordret private til å gjøre det.

I Halden kommune får en som leier av kommunen 40 prosent avslag for å komme seg gjennom pandemien. Mens han som leier av Staten gjennom Forsvarsbygg har fått avslag på husleiekutt. Årsaken er at de ikke har lov ifølge et brev Finansdepartementet har sendt Forsvarsdepartementet.

«... Ettergivelse av statlige krav krever som utgangspunkt hjemmel i stortingsvedtak ...» Står det i brevet Finansdepartementet sendte 31. mars i fjor.

– Hinsides

– Stortinget har sagt at man forventer at gårdeiere bidrar med redusert husleie. Ingen gårdeiere har bedre rygg til å bære et slikt inntektstap enn staten selv, sier Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik.

– Det er helt hinsides om staten ikke bidrar med redusert husleie for kriserammede virksomheter. Man forventer at private gårdeiere skal bidra, og så nekter staten. Det går rett og slett ikke an, sier finanspolitisk talsperson i Senterpartiet Sigbjørn Gjelsvik.

Gjelsvik har nå bedt finansminister Jan Tore Sanner (H) forklare hvorfor han ikke har kommet til Stortinget hvis det behøvdes regelendringer for å gi husleielette.

Finansminister Jan Tore Sanner har ikke villet kommentere hvorfor hans departement sier nei til husleiekutt samtidig som han oppfordrer andre til å kutte. Når NRK nå henvender seg til departementet med spørsmålene fra Gjelsvik, er svaret at han ikke kan uttale seg før han har besvart spørsmålene fra Senterpartiets stortingsrepresentant.

Ber Sanner komme i Stortinget

Frps Helge André Njåstad mener regjeringen er passiv. Foto: Johan Moen / NRK

Også Frps nestleder i kommunalkomiteen på Stortinget Helge André Njåstad vil ha forklaring på hvorfor regjeringen inviterer til husleiedugnad, men ikke deltar selv.

– Sanner har oppfordret gårdeiere til å ta ansvar, i dette tilfellet har Halden kommune gått frem som et godt eksempel, det er smålig av staten å ikke gjøre det samme. Jeg har utfordret finansministeren på om han vil komme til Stortinget for nødvendige vedtak, slik at statlige bygg også kan redusere husleieinntektene som følge av pandemien, sier Njåstad.

Nå ber han Sanner komme til Stortinget med forslag som gjør at Staten kan kutte i leien.

Sanner har nå sju dager til å besvare spørsmålene fra Stortinget.