Krever grep mot fiskeredernes milliardhandler: – Stortinget har sovet i timen

Fiskerkvoter gir en verdifull tilgang til å høste av fellesskapets ressurser. Lovverket slår fast at kvoter skal komme kystsamfunn til gode, og ikke være er et verdipapir for handel.

Men fiskekvoter er stor butikk.

NRK kunne vise hvordan fiskerederen Carl Aamodt (33) solgte kvoter og båter han aldri brukte. Ofte eide han kvotene i noen få dager, før de ble solgt videre. Til sammen tjente Aamodt 272 millioner kroner utenom fisk mellom 2016 og 2021.

Carl Aamodt (33) har på få år blitt en av Norges største fiskeredere. Foto: Tomm W.Christiansen / Dagens Næringsliv

Det får SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til å reagere.

– Dette er et klokkeklart eksempel på at fiskekvoter har blitt en handelsvare på lik linje med verdipapirer på børs, sier han, og legger til:

– Det er stikk i strid med intensjonen i fiskeripolitikken, som er at kvoter skal komme kystsamfunnene til gode og skape sysselsetting.

Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder i SV. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Nødvendig og en suksess

Aamodt svarer at systemet med kjøp- og salgbare kvoter har vært nødvendig og er en suksess.

– For oss fiskere er både fartøyer og fiskerettigheter dyrt kjøpte eiendeler i selskapenes regnskaper. Som en av landets yngste fiskebåteiere er jeg på vegne av både små og store bekymret dersom Knag Fylkesnes fortsatt ikke anerkjenner dette, skriver han i en e-post.

Fiskekvoter må registreres på en båt. Blant annet kjøpte Aamodt kvoter til fiskebåten «Topsy». Men båten var da slept til huggeriet.

Topsy fikk kvoter registrert på seg etter at Aamodt hadde sendt den til huggeriet. Foto: Scandinavian Tug Service AS / Facebook

Aamodt har eid mange båter som aldri ble brukt, og flere båter har byttet eier mellom ham og andre redere flere ganger. Han har pekt på det han mener er et firkantet regelverk.

Han sier at næringen må være åpne for å utvikle systemet. Men han legger til:

– Grunnsystemet og omsettelighet har vært klart nødvendig og en suksess, for både store og små fiskere.

Fiskeriministeren vil ikke svare

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran fra Arbeiderpartiet ønsker ikke å stille til intervju om saken.

Fiskeriminister Bjørnar Skjæran er bedt om å kommentere handler som Aamodts. Det ønsker han ikke. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Han mener det er naturlig å først svare på et spørsmål fra Rødts Geir Jørgensen på Stortinget.

– Det er svakt av fiskeriministeren å ikke ville kommentere dette, sier Jørgensen selv.

Rødt-politikeren etterlyser handling fra regjeringen.

– Hovedproblemet er at vi over år har sett at fiskekvoter sentraliseres, og de samler seg opp på noen enkeltpersoner. Fiskerisamfunn, som vi har ganske mange av, blir da stående uten båter og aktivitet.

Fisker og stortingsrepresentant for Rødt, Geir Jørgensen. Foto: Elise Pedersen / NRK

Kvoteprisene er i særdeles liten grad et resultat av transaksjoner, svarer Aamodt på det Jørgensen sier.

– Kvoteprisene er et resultat av god inntjening og forventninger i sektoren, noe som er positivt for kystsamfunnene.

– Stortinget har sovet i timen

NRK har tidligere vist hvordan økte kvotepriser vært med på å skape en eksplosiv gjeldsvekst blant fiskerne. Samtidig har et knippe fiskeredere tjent milliardbeløp når de har solgt kvotene.

Det har skjedd samtidig som Stortinget har vedtatt flere endringer som gjør det lettere å kjøpe og selge kvoter.

– Jeg mener at Stortinget har sovet i timen og ikke tatt grep nok for å sørge for at regelverket er i tråd med intensjonene i lovverket, sier Knag Fylkesnes.

Olve Grotle i Høyre. Foto: Kjetil Ree / Wikipedia

Høyres fiskeripolitiske talsperson, Olve Grotle, mener at dagens kvotesystem fungerer godt.

– Det er ikke min oppfatning at dette representerer en slags normalitet i fiskeriforvaltningen. Snarere tenker jeg at dette er et unntak.

Norges Fiskarlag er landets største organisasjon for fiskere. De mener handel med kvoter har vært viktig for å få en lønnsom næring.

– Den type transaksjoner som NRK beskriver, har vært vanlig i fiskerinæringen. Det har vi sett i flere tiår. Det er både normalt og tillatt, sier generalsekretær Sverre Johansen.

Fiskarlaget har støttet oppmykninger som er gjort når det gjelder kjøp og salg av fiskekvoter, sier generalsekretæren i Fiskarlaget, Sverre Johansen. Foto: JOSEF BENONI NESS TVEIT / NRK

Han sier at det er vanlig at bedrifter kjøper og selger eiendeler.

– Det som gjør fiskerinæringen spesiell, er at denne omsetningen er regulert. Transaksjonene må innfri tydelige krav og godkjennes av myndighetene.