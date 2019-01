Krever grensekontroll av alle tunge kjøretøy

– Når jeg parkerer og tar kvelden, sitter jeg og skjelver. Det er den bismaken i kjeften etter smellen, sier Bård Pettersen.

12. januar hadde yrkessjåføren englevakt da hengeren til et utenlandsk vogntog smalt inn i frontruta hans.

MIDT I FRONTRUTA: Marginene var heldigvis på yrkessjåfør Bård Pettersen sin side da han fikk hengeren fra en utenlandsk semitrailer midt i fronten 12. januar i år.

Kollisjonen på E6 ved Smalåsen på grensa mellom Trøndelag og Nordland sendte Pettersen og vogntoget han satt i ut i en åker.

Yrkessjåføren var heldig. Forslått slapp han unna med livet i behold – men gleden ved å kjøre bil ble borte.

– Du vet ikke hva som møter deg rundt neste sving. Det er lite artig.

Snøværet flere stedet i landet skaper trøbbel for vogntog. Se skrekkfunnene fra Statens vegvesenets kontroller.

– Bedre at en arbeidsdag går fyken enn et helt liv

Kl. 21.20 i kveld møter yrkessjåføren og Håkon Brox samferdselsminister Jon Georg Dahle (Frp) og stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes (Rødt) i NRKs Debatten for å diskutere hvilke tiltak som må til for å øke trafikksikkerheten på norske veier.

Foruten bedre veivedlikehold og økt respekt for tunge kjøretøy, tror Pettersen på flere kontroller.

Yrkessjåfør Bård Pettersen slapp fysisk unna med noen skrubbsår etter frontkollisjonen, men sier det har gitt ham mye å tenke på i ettertid. Foto: Privat

– Vi må ha kontroll på grensa og på veiene av både kjøretøy og sertifikat. Mange sjåfører mangler respekt og kompetansen som kreves for å kjøre tunge kjøretøy.

– Vil ikke flere kontroller hemme yrkessjåfører?

– Jo, men det er bedre at arbeidsdagen går fyken enn at noen får et helt liv ødelagt.

Håkon Brox ble liggende i over to uker i kunstig koma etter at et utenlandsk vogntog dundret inn i personbilen han satt i 2015. Foto: Privat

To uker i koma

Innføring av døgnbemannet grensekontroll av vogntog opptar også Håkon Brox.

Han ønsker at alle tunge kjøretøy på vei inn i Norge skal kontrolleres på grensa.

– Det må være krav nummer én, så myndighetene har mulighet til å sjekke både førerkort og kjøretøyets tekniske tilstand.

Familiefaren ble liggende i over to uker i kunstig koma etter at et utenlandsk vogntog dundret inn i personbilen han satt i 2015. Brox fortalte først historien sin til Nordlys.

Det var desember og glatt. Ifølge dommen fra Nord-Troms tingrett manglet polakken kjøreerfaring på vinterføre og kjørte i høy hastighet. I retten ble det påpekt at selv om vogntogets dekk var godkjent «var de lite egnet under de rådende kjøreforhold».

Brox´ Audi ble smadret i møtet med semitraileren i Balsfjord. Brox satt fastklemt og måtte få livreddende behandling.

– Det går bra i dag, i forhold til hvordan det kunne ha gått, men jeg har fortsatt smerter og fysiske utfordringer.

Håkon Brox satt fastklemt i dette bilvraket etter kollisjonen med vogntoget. Foto: Privat

Ny ulykke

Ifølge Brox kan trafikksikkerheten økes dersom antallet utenlandske vogntog på norske veier reduseres.

Bård Brox´Audi ble totalvrak etter møtet med et utenlandsk vogntog på vinterføre. Foto: Privat

– Myndighetene må tenke alternativ transport for å avlaste tungtransport på veiene. Flere fraktbåter og mer togtransport kan ta mer av den enorme veksten i import og eksport.

To år senere var den samme polske sjåføren involvert i en annen ulykke med semitrailer på glatt føre. To personer ble alvorlig skadet i Åmot i Hedmark.

Brox synes antallet kontroller er for lite, og at regelverket er for slapt.

– Det står ikke på penger i Norge, men villigheten til å bruke dem. Folk har krav på at veiene blir så trygge som de kan bli.