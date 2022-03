Krever garantier for større matproduksjon i Norge

Krigen i Ukraina har ført til omfattende debatt om økt matproduksjon her hjemme. Det handler blant annet om hvor mye matkorn, kjøtt og melk som skal produseres i Norge i år. Våronna for norske bønder starter om noen få uker og innen frøene sås i jorden krever gårdbrukerne å få en klar økonomisk garanti for at de ikke skal tape penger på økt produksjon i år.

Økt press

Opposisjonspartier på Stortinget legger nå økt press på regjeringen for å komme bøndenes organisasjoner i møte om det økonomiske garantikravet. Kristelig Folkepartis leder og tidligere landbruks- og matminister, Olaug Bollestad gir bøndene full støtte:

– Regjeringen må gi bøndene økonomisk sikkerhet for økt matproduksjon nå, skriver Bollestad i en e-post til NRK mandag ettermiddag.

I NRKs Politisk Kvarter mandag morgen var Fremskrittspartiet leder og tidligere landbruksminister Sylvi Listhaug klar på det samme:

– Bøndene må få en klar økonomisk garanti nå slik at det produseres mer mat her i landet, for å bidra til nok mat internasjonalt. Det gjelder ikke bare matkorn, men også produksjon av gress til dyr for kjøttproduksjon. Bøndene må få kompensert for økte gjødselpriser, blant annet, sa Listhaug.

– Men du og Fremskrittspartiet stemte jo for et halvt år siden imot ekstra støtte til bøndene på 754 millioner korner, hvorfor?

– Verden har endret seg totalt med krig i Europa. Gjødsel- og drivstoffpriser har økt kraftig siden den gang, vi er i en helt ny og krevende situasjon, sa Listhaug.

Full forståelse

Olaug Bollestad understreker at hun har full forståelse for at bøndene etterlyser en garanti.

KREVER GARANTI; Leder i Kristelig Folkeparti og tidligere landbruks- og matminister, Olaug Bollestad mener regjeringen må gi tydelige økonomiske garantier til norske bønder for å produsere mer mat i år. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Fordi de trenger garanti for høye gjødselpriser, strømpriser og drivstoffpriser. Skal vi ha økt kornproduksjon må man ha garanti for å kunne gjødsle. Skal vi utnytte grasresursene i Norge som egner seg til dyreproduksjon, altså kjøttproduksjon, så trengs det også gjødsel for å få god grasavling, skriver Bollestad.

– Mener du regjeringen bør komme med en slik garanti som bøndene etterlyser?

– Ja, det mener jeg.

– Hvor viktig er det at bøndene får en avklaring på rammevilkårene for årets matproduksjon, i lys av konsekvensene av krigen i Ukraina?

– Det er kjempeviktig at de får en avklaring nå, fordi jordbruksoppgjøret ikke er ferdig før 15 mai. Det er for seint for bøndene å få den avklaringen da, det er nemlig nå handlingsrommet for å øke produksjonen er, mener Olaug Bollestad.

Kompensasjon for matkorn

I Politiske Kvartert mandag morgen gjentok landbruks- og matminister Sandra Borch fra Senterpartiet (Sp), at bøndene vil få økonomisk garanti for økt produksjon av matkorn.

GARANTERER: Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) garanterer at kornbøndene ikke skal tape økonomisk på å så mer matkorn. Foto: Dan Henrik Klausen

– Jeg er også glad for at vi har fått til en god avtale for bønder om støtte for økte strømpriser. Jeg garanterer også at det skal bli kompensert for økte priser for kraftfôr, strømutgifter, og de økte kostnadene vi nå ser skal dekkes inn i år, sa Borch.

Men KrF-leder Olaug Bollestad etterlyser en tydeligere garanti.

– Bøndene må vite hvordan kompensasjonen vil slå ut før de går i gang våronna om bare få uker, skriver Olaug Bollestad.