– Det har en pris for Erna Solberg at det har tatt så lang tid, for det er noe av det som gjør at hun nå får veldig mange nye spørsmål fra opposisjonen, sier Eilertsen til NRK.

Mandag trakk Per Sandberg seg som første nestleder i Fremskrittspartiet og fra sin post som fiskeriminister etter å ha brutt sikkerhetsreglene. Ifølge statsministeren ba Sandberg selv om å gå av.

– I første runde kommer Solberg svekket ut, for det skapes inntrykk av at hun har blitt dratt til denne konklusjonen, og ikke satt et kontant punktum tidlig nok, sier Trine Eilertsen.

Den omstridte Iran-turen ble først offentlig kjent 27. juli.

Bahareh Letnes sammen med kjæresten Per Sandberg under den omstridte Iran-turen. Foto: Privat / Instagram

– Kort hukommelse

Ifølge politisk redaktør i Aftenposten trigger det flere spørsmål når saken har trukket ut i tid, samtidig som det ikke har kommet frem så mye nytt den siste tida.

– Temaet i denne saken, som er sikkerhet og beredskap, er noe opposisjonen i utgangspunktet jakter på regjeringa i. Sandberg-saken går inn i dette bildet, som har vært en tung sak for regjeringa. Dermed kan saken bli dratt med lenger enn det den ellers ville ha blitt.

Samtidig peker Eilertsen på at velgernes hukommelse er kort, og at saken trolig er glemt innen kommunevalget om ett år, dersom det ikke dukker opp nye skandaler.

– Per har selv bedt om å gå av, og jeg mener det er en riktig beslutning, sa statsminister Erna Solberg på pressekonferansen mandag ettermiddag.

– Mange ubesvarte spørsmål

– Det er naturlig at dette blir en kontrollsak i Stortinget, sa Terje Aasland (Ap) i NRK Dagsnytt 18.

Ifølge opposisjonen er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål, til tross for at regjeringa mandag svarte Stortinget og at Per Sandberg trakk seg.

– Hvilket varsel ble gitt og hva ble gjort? Stortinget må få dokumentert at regjeringa har gode nok sikkerhetsrutiner, sier Aasland.

Une Bastholm i Miljøpartiet de grønne sier saken er alvorlig for regjeringa:

– Vi må forsikre oss om at det ikke er en ukultur i regjeringa. Det kommer til å komme flere spørsmål, varsler Bastholm.

– Summen kan bli utfordrende videre for regjeringa og Erna Solberg i sikkerhetsspørsmålet, sier NRKs kommentator Lars Nehru Sand.

KrF: – For tidlig

KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad sier han er opptatt av om saken handler om enkeltfeil eller systemsvikt:

– Vi mangler fremdeles svar på viktige spørsmål, blant annet når Erna Solberg fikk vite om ting, og hvordan hun håndterte opplysningene.

Ifølge Ropstad handler saken ikke om Per Sandberg som enkeltperson, men om hvordan statsråder oppfører seg i utlandet og om sikkerhet.

– Det er jo klart at denne saken har vært en belastning, både for Frp og regjeringa, men vi vet ikke helt hva Erna Solberg har gjort. Derfor er vi opptatt av å få svarene. Det er for tidlig å trekke noen konklusjoner nå.

Både Aps Terje Aasland (t.v.) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) krever flere svar fra Erna Solberg. Foto: NRK

Sandbergs omstridte Iran-tur

I juli reiste Per Sandberg på ferie til Iran sammen med sin kjæreste Bahareh Letnes. Først to dager etter at han kom til Iran, informerte Sandberg Statsministerens kontor (SMK) om hvor han var.

Det skjedde 24. juli. Det skrev Per Sandberg i en e-post til NRK 31. juli. Ifølge Erna Solberg ble hun varslet om hvor Sandberg var 24. juli.

1. august ble det kjent at Sandberg hadde med jobbtelefonen på Iran-ferien, noe som strider mot sikkerhetsrådet fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Sandberg har også tidligere fått kritikk for sin Iran-forbindelse.

I slutten av mars ble det kjent at Sandberg hadde vært til stede i den iranske ambassaden ved feiringen av persisk nyttår, kjent som nouruz, 21. mars. Frp-kollega Christian Tybring-Gjedde reagerte på besøket overfor Nettavisen.

Ifølge Adresseavisa rapporterte Sandbergs fraseparerte kone, Line Miriam Sandberg, i slutten av mai til SMK at «fremmede makter» har flyttet inn hos fiskeriministeren. På pressekonferanse 13. august sa Solberg at SMK fikk disse påstandene 8. juni.